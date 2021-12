Người đàn ông tưởng có 3 tinh hoàn, không ngờ là khối u

Bệnh nhân sống ở Đài Loan (Trung Quốc). Danh tính của anh không được tiết lộ. Trong suốt thời gian dài, anh không phát hiện tinh hoàn của mình có vấn đề gì bất thường, theo trang Asia One.

Tuy nhiên, trong một lần gần gũi với bạn gái, cô đã phát hiện anh có đến 3 tinh hoàn. Người đàn ông đã đến Bệnh viện Đại học Á Châu ở Đài Loan để kiểm tra.

Sau khi siêu âm và chụp MRI, các bác sĩ phát hiện tinh hoàn thứ 3 thật ra là một khối u. Khối u hình quả trứng, dài 5 cm, nhô ra từ phần bìu bên phải, ngay phía trên tinh hoàn.

Khối u này không chỉ nằm trên thừng tinh mà còn mềm tương tự như một tinh hoàn bình thường. Sở dĩ người đàn ông không phát hiện sự bất thường ở tinh hoàn trong thời gian dài vì khối u không gây ngứa hoặc đau. Người trực tiếp điều trị ca bệnh này là bác sĩ Khâu Hoành Kiệt, Giám đốc khoa tiết niệu Bệnh viện Đại học Á Châu.





Sau khi kiểm tra kỹ hơn, bác sĩ Kiệt nhận thấy nếu cứ để khối u phát triển thì nó sẽ chèn ép thừng tinh và làm tổn thương nghiêm trọng đến tinh hoàn. Sau khi thảo luận với bác sĩ Kiệt, người đàn ông đã đồng ý phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công. Khối u có kích thước 5 cm, hình dạng rất giống quả trứng. Bác sĩ Kiệt cho rằng trước đây nam bệnh nhân đã bị chấn thương vùng hạ vị hoặc viêm bìu. Tình trạng này khiến bìu bị phù nề, làm bong lớp nguyên bào sợi bên ngoài tinh hoàn. Qua thời gian, tổn thương này phát triển thành khối u.

Bác sĩ Kiệt cho biết may mắn đây là khối u lành tính. Nếu là khối u ác tình thì toàn bộ tinh hoàn bên phải và thừng tinh sẽ bị cắt bỏ. Do đó, ông khuyến cáo nam giới khi đi tắm hãy thường xuyên kiểm tra tinh hoàn. Nếu phát hiện bất thường thì hãy đi khám để được điều trị sớm, theo trang Asia One.