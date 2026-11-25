Từ 17 giờ ngày 25.11, lễ viếng trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Đức Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chính thức bắt đầu tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM) để tăng ni, phật tử và người dân đến dâng hương, tưởng niệm.
Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp được tôn trí tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (chùa Vĩnh Nghiêm), nơi ngài từng đảm nhiệm cương vị viện chủ và trưởng tông môn. Lễ tang được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm Kỷ Tỵ (1929) tại xã Phượng Tường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình.
Trong cuộc đời tu hành và phụng sự đạo pháp, trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp từng tham gia tranh đấu trong Pháp nạn năm 1963 tại miền Nam, là một trong những nhân chứng của sự kiện lịch sử Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.
Trưởng lão hòa thượng là một trong những vị giáo phẩm được thỉnh tham gia chứng minh cho Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, làm giới sư tại nhiều đại giới đàn.
Trước khi viên tịch, trưởng lão hòa thượng đảm nhiệm cương vị Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Thời gian khiếm an, trưởng lão hòa thượng được các bác sĩ và chư tăng tổ đình Vĩnh Nghiêm tận tình chăm sóc. Do niên cao lạp trưởng, trưởng lão hòa thượng đã viên tịch tại chùa Vĩnh Nghiêm, trụ thế 98 tuổi, 74 hạ lạp.
Lễ truy niệm cố trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 29.11.2026 (nhằm ngày 21.10 năm Bính Ngọ), sau đó cung thỉnh kim quan trưởng lão hòa thượng trà tỳ tại công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, thành phố Đồng Nai).
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