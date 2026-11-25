Từ 17 giờ ngày 25.11, lễ viếng trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Đức Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chính thức bắt đầu tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM) để tăng ni, phật tử và người dân đến dâng hương, tưởng niệm.



Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp được tôn trí tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (chùa Vĩnh Nghiêm), nơi ngài từng đảm nhiệm cương vị viện chủ và trưởng tông môn. Lễ tang được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phật tử đến chùa Vĩnh Nghiêm viếng cố trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp tối 25.11 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm Kỷ Tỵ (1929) tại xã Phượng Tường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình.

Trong cuộc đời tu hành và phụng sự đạo pháp, trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp từng tham gia tranh đấu trong Pháp nạn năm 1963 tại miền Nam, là một trong những nhân chứng của sự kiện lịch sử Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Trưởng lão hòa thượng là một trong những vị giáo phẩm được thỉnh tham gia chứng minh cho Hội đồng Phiên dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, làm giới sư tại nhiều đại giới đàn.

Trước khi viên tịch, trưởng lão hòa thượng đảm nhiệm cương vị Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.



Trong không khí trang nghiêm của tang lễ, người dân, phật tử lần lượt đến trước kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp ẢNH: NHẬT THỊNH

Những phút lắng lòng trước kim quan là dịp để mỗi người tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân đối với bậc trưởng lão đã dành trọn cuộc đời cho đạo pháp và dân tộc ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân, phật tử có thể đến chùa Vĩnh Nghiêm tại số 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM viếng tang Đức Phó pháp chủ đến 20 giờ ngày 28.11 ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân đến tổ đình Vĩnh Nghiêm viếng tang Đức Phó pháp chủ ngay trong ngày đầu tiên diễn ra lễ viếng ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân có mặt đến viếng tang từ khoảng 17 giờ ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân, phật tử quỳ trước kim quan bày tỏ lòng tri ân với cố trưởng lão hòa thượng ẢNH: NHẬT THỊNH

Môn đồ pháp quyến tiếp tục thiết trí tại khu vực lễ tang tối 25.11 ẢNH: NHẬT THỊNH

Một phật tử không kìm được nước mắt lúc nhập kim quan của Đức Phó pháp chủ ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó, lễ nhập kim quan được cử hành từ 14 giờ 30 cùng ngày trong không khí xúc động ẢNH: NHẬT THỊNH

Kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp được tôn trí tại chùa Vĩnh Nghiêm để tăng ni, phật tử và người dân đến viếng ẢNH: NHẬT THỊNH

Thời gian khiếm an, trưởng lão hòa thượng được các bác sĩ và chư tăng tổ đình Vĩnh Nghiêm tận tình chăm sóc. Do niên cao lạp trưởng, trưởng lão hòa thượng đã viên tịch tại chùa Vĩnh Nghiêm, trụ thế 98 tuổi, 74 hạ lạp.



Lễ truy niệm cố trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 29.11.2026 (nhằm ngày 21.10 năm Bính Ngọ), sau đó cung thỉnh kim quan trưởng lão hòa thượng trà tỳ tại công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, thành phố Đồng Nai).

