Sáng 25.11, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã ấn ký thông cáo đặc biệt về tang lễ trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thông cáo đặc biệt được gửi đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; các ban, viện trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, nêu rõ, để tưởng nhớ công lao to lớn của trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp đối với đạo pháp và dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quyết định tổ chức lễ tang theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thông cáo đề nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và các tỉnh, thành phố; các Ban, Viện Trung ương phối hợp tổ chức lễ tang đức trưởng lão hòa thượng Phó pháp chủ Thích Đức Nghiệp trang nghiêm và trọng thể.

Thông cáo đặc biệt cho biết, trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng hệ phái tổ đình Vĩnh Nghiêm; viện chủ chùa Giác Minh, chùa Tế Độ (TP.HCM), do niên cao lạp trưởng đã viên tịch vào lúc 21 giờ 5 phút ngày 24.11.2026 (nhằm ngày 16.10 năm Bính Ngọ) tại tổ đình Vĩnh Nghiêm; trụ thế: 98 tuổi, 74 hạ lạp.

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp (1929 - 2026) ẢNH: ĐĂNG HUY

Lễ nhập kim quan vào lúc 14 giờ ngày 25.11.2026 (nhằm ngày 17.10 năm Bính Ngọ); kim quan trưởng lão hòa thượng được tôn trí tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (chùa Vĩnh Nghiêm, số 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Lễ viếng chính thức từ 17 giờ ngày 25.11.2026 đến 20 giờ ngày 28.11 năm 2026 (nhằm ngày 17 đến 20.10 năm Bính Ngọ).

Lễ truy niệm vào lúc 7 giờ ngày 29.11.2026 (nhằm ngày 21.10 năm Bính Ngọ), sau đó cung thỉnh kim quan trưởng lão hòa thượng trà tỳ tại công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, thành phố Đồng Nai).