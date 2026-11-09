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    Tổ đình Vĩnh Nghiêm thông tin sức khỏe trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp

    Vũ Phượng
    Vũ Phượng
    Tổ đình Vĩnh Nghiêm vừa thông tin về tình hình sức khỏe của trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

    Theo Báo Giác Ngộ, chiều 9.11, tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra khóa lễ trì tụng kinh Dược sư hồi hướng công đức cầu nguyện sức khỏe đến trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

    Tổ đình Vĩnh Nghiêm thông tin sức khỏe trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Ảnh 1.

    Khóa lễ trì tụng kinh Dược sư hồi hướng công đức kỳ an trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp vào chiều 9.11

    ẢNH: BÁO GIÁC NGỘ

    Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Tùng, Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng môn phái kiêm Tổng thư ký môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm, trụ trì chùa An Lạc (phường Bến Thành) chứng minh và chủ trì khóa lễ.

    Hiện diện tham dự khóa lễ có hòa thượng Thích Giác Dũng, Phó tổng thư ký môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm, trụ trì tu viện Vĩnh Nghiêm (phường Tân Thới Hiệp); thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa) cùng chư tôn đức, chư tăng ni các tự viện thuộc môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm và phật tử.

    Tại chánh điện, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ tam bảo, đồng trì tụng kinh Dược sư, hồi hướng công đức cầu nguyện đến trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp được thân tâm an lạc, tứ đại điều hòa.

    Tổ đình Vĩnh Nghiêm thông tin sức khỏe trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Ảnh 2.

    Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

    ẢNH TƯ LIỆU: LÊ ĐĂNG HUY

    Thượng tọa Thích Thanh Phong cho biết hiện tại, sức khỏe của trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp vẫn đang ổn định với sự theo dõi, chăm sóc tận tình của các y bác sĩ bệnh viện Vinmec TP.HCM.

    Thượng tọa có lời cảm ơn đến chư tôn đức tăng ni, phật tử xa gần đã quan tâm đến tình hình sức khỏe của trưởng lão hòa thượng. Thượng tọa mong muốn chư tôn đức cùng phật tử bình tâm, cùng hiệp lực cầu nguyện tam bảo gia hộ cho trưởng lão hòa thượng được pháp thể khinh an, thường trụ ta bà.

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