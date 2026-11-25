Chiều 25.11, tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM), lễ nhập kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Đức Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn ra trong không khí trang nghiêm.
Lễ tang Đức Phó pháp chủ được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Dự lễ nhập kim quan có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó pháp chủ; trưởng lão hòa thượng Thích Quảng Tùng, Ủy viên Ban Thường trực, Chánh văn phòng Hội đồng Chứng minh, cùng chư vị trưởng lão Hội đồng Chứng minh.
Hiện diện tại buổi lễ còn có chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các ban, viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và các tỉnh, thành phố, cùng chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện.
Về phía chính quyền có ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng đại diện TP.HCM và phường Xuân Hòa.
Chư tăng chùa Vĩnh Nghiêm xúc động tiễn biệt đức Phó pháp chủ
ẢNH: NHẬT THỊNH
Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm Kỷ Tỵ (1929) tại xã Phượng Tường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình.
Trưởng lão hòa thượng xuất gia từ thuở thiếu thời tại chùa Miễu ở quê nhà, nhờ túc duyên, được theo học với Tổ Tuệ Tạng ở chùa Cồn, Đức Thượng thủ Tăng già toàn quốc Thích Tâm Thi nơi các chốn tùng lâm nổi tiếng Bắc Việt.
Đức Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh đã từng du học ở Mỹ, tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Yale, tiến sĩ Triết học tại Đại học Columbia. Với năng lực đặc biệt về ngoại ngữ và kiến thức vững vàng, ngài từng giao các trách nhiệm đối ngoại, từng đảm nhiệm hiệu trưởng Trường Trung học Miền Nam, Giám đốc Trường Trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn trước năm 1975.
Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp tham gia tranh đấu trong Pháp nạn tại miền Nam năm 1963, là một trong những nhân chứng của sự kiện lịch sử Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.
Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp khiếm an và đã được các bác sĩ và chư tăng tổ đình Vĩnh Nghiêm tận tình chăm sóc, nhưng do niên cao lạp trưởng, trưởng lão hòa thượng đã viên tịch tại chùa Vĩnh Nghiêm, trụ thế 98 tuổi, 74 hạ lạp.
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