Chiều 25.11, tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TP.HCM), lễ nhập kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Đức Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Lễ tang Đức Phó pháp chủ được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lễ nhập kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp diễn ra trang nghiêm lúc 14 giờ 30 phút chiều 25.11 ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự lễ nhập kim quan có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó pháp chủ; trưởng lão hòa thượng Thích Quảng Tùng, Ủy viên Ban Thường trực, Chánh văn phòng Hội đồng Chứng minh, cùng chư vị trưởng lão Hội đồng Chứng minh.

Hiện diện tại buổi lễ còn có chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các ban, viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và các tỉnh, thành phố, cùng chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện.

Về phía chính quyền có ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng đại diện TP.HCM và phường Xuân Hòa.

Môn đồ pháp quyến chùa Vĩnh Nghiêm cử hành lễ ẢNH: NHẬT THỊNH

Hòa thượng Thích Lệ Trang khởi niệm ẢNH: NHẬT THỊNH

Chư tăng chùa Vĩnh Nghiêm xúc động tiễn biệt đức Phó pháp chủ ẢNH: NHẬT THỊNH

Sáng cùng ngày, đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ấn ký thông cáo đặc biệt về tang lễ trưởng lõa hòa thượng Thích Đức Nghiệp ẢNH: NHẬT THỊNH

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn (thứ hai từ phải qua) cùng chư vị trưởng lão Hội đồng Chứng minh ẢNH: NHẬT THỊNH

Chư ni và phật tử về dự buổi lễ ẢNH: NHẬT THỊNH

Chư vị Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM dự lễ nhập kim quan ẢNH: NHẬT THỊNH

Hòa thượng Thích Lệ Trang điều hành phần nghi lễ ẢNH: NHẬT THỊNH

Kim quan trưởng lão hòa thượng được tôn trí tại tổ đình Vĩnh Nghiêm. Lễ viếng chính thức từ 17 giờ ngày 25.11.2026 đến 20 giờ ngày 28.11 năm 2026 (nhằm ngày 17 đến 20.10 năm Bính Ngọ) ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau lễ nhập kim quan, môn đồ pháp quyến tổ đình Vĩnh Nghiêm đeo tang cố trưởng lão hòa thượng Đức Phó pháp chủ ẢNH: NHẬT THỊNH

Với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão hòa thượng là một trong những vị giáo phẩm được thỉnh tham gia chứng minh cho Hội đồng Phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, làm giới sư tại nhiều đại giới đàn, viện chủ và Trưởng tông môn tổ đình Vĩnh Nghiêm, Phó pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh… ẢNH: NHẬT THỊNH

Phật tử từ các nơi đến chùa Vĩnh Nghiêm dự lễ nhập kim quan trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp ẢNH: NHẬT THỊNH

Lễ truy niệm sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ ngày 29.11.2026 (nhằm ngày 21.10 năm Bính Ngọ), sau đó cung thỉnh kim quan trưởng lão hòa thượng trà tỳ tại công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, thành phố Đồng Nai) ẢNH: NHẬT THỊNH

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm Kỷ Tỵ (1929) tại xã Phượng Tường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình.

Trưởng lão hòa thượng xuất gia từ thuở thiếu thời tại chùa Miễu ở quê nhà, nhờ túc duyên, được theo học với Tổ Tuệ Tạng ở chùa Cồn, Đức Thượng thủ Tăng già toàn quốc Thích Tâm Thi nơi các chốn tùng lâm nổi tiếng Bắc Việt.

Đức Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh đã từng du học ở Mỹ, tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Yale, tiến sĩ Triết học tại Đại học Columbia. Với năng lực đặc biệt về ngoại ngữ và kiến thức vững vàng, ngài từng giao các trách nhiệm đối ngoại, từng đảm nhiệm hiệu trưởng Trường Trung học Miền Nam, Giám đốc Trường Trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn trước năm 1975.

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp tham gia tranh đấu trong Pháp nạn tại miền Nam năm 1963, là một trong những nhân chứng của sự kiện lịch sử Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nghiệp khiếm an và đã được các bác sĩ và chư tăng tổ đình Vĩnh Nghiêm tận tình chăm sóc, nhưng do niên cao lạp trưởng, trưởng lão hòa thượng đã viên tịch tại chùa Vĩnh Nghiêm, trụ thế 98 tuổi, 74 hạ lạp.