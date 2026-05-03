Người dân quay lại TP.HCM, cửa ngõ phía tây đông đúc ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Trần Kha
03/05/2026 18:52 GMT+7

Hàng ngàn người dân từ các tỉnh bắt đầu quay lại TP.HCM khiến các cửa ngõ phía tây thành phố rơi vào tình trạng đông đúc, phương tiện di chuyển chậm.

Chiều 3.5, ghi nhận của PV Thanh Niên, dòng người từ các tỉnh miền Tây đồng loạt quay lại TP.HCM làm việc và học tập sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, khiến áp lực giao thông tại các trục đường chính cửa ngõ phía tây tăng cao đột biến.

Cửa ngõ phía tây "nóng" dần từ giữa chiều

Từ khoảng 15 giờ, tại trục đường Lê Khả Phiêu (đoạn qua huyện Bình Chánh cũ), lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh. Hàng ngàn xe máy, ô tô khách nối đuôi nhau di chuyển chậm. Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, quà quê trên xe, nhích từng chút một để vào trung tâm thành phố.

Trục đường Lê Khả Phiêu (đoạn qua huyện Bình Chánh cũ) các phương tiện chen chúc nhau di chuyển

ẢNH: TRẦN KHA

Tại các giao lộ lớn, do lượng xe đổ về cùng lúc quá đông đã xảy ra tình trạng dồn ứ kéo dài. Tuy nhiên, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Tân Túc phối hợp cùng lực lượng an ninh cơ sở và công an địa phương đã túc trực 24/24 để điều tiết, phân luồng.

Một cán bộ Trạm CSGT Tân Túc cho biết: "Do là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ nên lượng phương tiện đổ về trung tâm rất lớn. Chúng tôi đã huy động tối đa quân số để giải tỏa các điểm giao cắt, đảm bảo không xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài trên địa bàn đảm trách".

Bến xe Miền Tây nhộn nhịp

Tương tự, trên đường Kinh Dương Vương và khu vực trước Bến xe Miền Tây, dòng xe xếp hàng dài di chuyển chậm. Bên trong bến, lực lượng bảo vệ và công an địa phương liên tục tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự và điều tiết xe ra vào bến nhịp nhàng.

Không khí nhộn nhịp tại Bến xe Miền Tây

ẢNH: TRẦN KHA

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại TP.HCM làm việc, học tập

ẢNH: TRẦN KHA

Đại diện Bến xe Miền Tây khẳng định, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, công tác đảm bảo an toàn giao thông được tăng cường, không để xảy ra sự cố hay ùn tắc nghiêm trọng trong suốt mùa lễ.

Mệt nhưng vui vì có động lực làm việc

Dưới cái nắng gay gắt của buổi chiều, nhiều người dân không giấu nổi sự mệt mỏi sau quãng đường dài. Chị Nguyễn Thị Lan (32 tuổi, ở Đồng Tháp) vừa lau mồ hôi vừa chia sẻ: "Đường sá đông kịt, trời lại nắng nóng nên đi chuyển rất mệt. Tuy nhiên, thấy lực lượng chức năng đứng dọc đường điều tiết, phân luồng liên tục nên cảm thấy dễ 'thở' hơn, xe vẫn nhích được chứ không bị chôn chân một chỗ".

Các phương tiện nối đuôi nhau từ các tỉnh miền Tây di chuyển về trung tâm TP.HCM

ẢNH: TRẦN KHA

Cùng tâm trạng, anh Trần Văn Hoàng (ở Vĩnh Long) đang chở theo lỉnh kỉnh đồ đạc phía sau xe, cười nói: "Làm việc vất vả cả năm, có kỳ nghỉ lễ được về thăm gia đình, ăn bữa cơm với cha mẹ là thấy vui lắm rồi. Giờ quay lại TP.HCM làm việc thấy có động lực hơn hẳn, mệt chút cũng không sao".

CSGT vất vả điều tiết phân luồng giao thông

ẢNH: TRẦN KHA

Càng về chiều tối, lượng phương tiện trên các tuyến đường như Võ Văn Kiệt và đường dẫn Bình Thuận - Chợ Đệm, Võ Trần Chí, Lê Khả Phiêu tiếp tục tăng cao. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động của các lực lượng chức năng, tình hình giao thông tại cửa ngõ phía tây nhìn chung vẫn được đảm bảo ổn định.

Hàng ngàn người từ TP.HCM về quê nghỉ Tết Dương lịch 2026 qua cửa ngõ phía tây khiến nhiều nơi xảy ra ùn ứ. Lực lượng CSGT túc trực điều tiết, phân luồng giao thông.

