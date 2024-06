Người dân sống khổ bên bãi than khổng lồ: Đoàn kiểm tra tỉnh Bắc Ninh nói gì?

Sở TN-MT tỉnh Bắc Ninh kiến nghị chuyển đổi hình thức kinh doanh

Liên quan đến bãi tập kết than của Trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt (P.Đáp Cầu, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) gây ô nhiễm môi trường khiến cuộc sống người dân gần khu vực bị đảo lộn mà Báo Thanh Niên phản ánh, vừa qua, Sở TN-MT tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các ban, ngành liên quan kiểm tra, xác minh.

Bãi tập kết than của Trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt ĐÌNH HUY

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Đình Phương, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bắc Ninh, khẳng định phản ánh của báo chí là có cơ sở.

Theo báo cáo của Sở TN-MT tỉnh Bắc Ninh, Trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt - Công ty kinh doanh than Hà Bắc đang hoạt động kinh doanh trên diện tích đất 8.844,7 m2 . Tại thời điểm đoàn công tác kiểm tra, công ty đã cung cấp được các giấy tờ: các giấy chứng nhận, hợp đồng về quyền sử dụng đất tại P.Đáp Cầu đúng mục đích và không có tranh chấp; giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường do UBND TP.Bắc Ninh cấp năm 2019; báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2023; giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

Thời điểm đoàn kiểm tra làm việc, lượng than đang tập kết trên bãi khoảng 6.000 tấn, cao khoảng 5 - 7 m, được che phủ bạt. Cạnh đó, công ty đã xây dựng hệ thống thu gom nước mưa quanh khu vực trạm, xây dựng 2 bể lắng, che phủ bạt quanh khu vực chứa than, lắp đặt hệ thống 8 giàn phun mưa để dập bụi, có hệ thống lưới che hạn chế bụi phát tán; tiến hành nạo vét hệ thống thu gom nước và 2 bể thu gom nước.

Sở TN-MT tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty kinh doanh than Hà Bắc chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đê điều, hạ thấp độ cao các bãi than để không gây hiện tượng bụi bay vào khu dân cư xung quanh. Cạnh đó, thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Bãi than được phủ bạt, che lưới và lắp hệ thống phun sương để hạn chế bụi NDCC

Đồng thời, thường xuyên thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi như phủ bạt che các đống than để hạn chế phát sinh bụi, tưới nước dập bụi trong khu vực kho bãi cũng như đoạn đường từ cảng bốc dỡ than đến kho bãi; lắp đặt thêm hệ thống phun sương dập bụi tại các khu vực phát sinh bụi tập trung, các xe vận chuyển trên đường phải có bạt che chắn không để rơi vãi ra đường ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan đô thị. Không thực hiện chế biến, nghiền các lô than có phát sinh mùi (các lô than có tỷ lệ lưu huỳnh cao) trên bãi...

Trồng thêm cây xanh ngăn bụi, lắp đặt tăng cường hệ thống hàng rào bằng lưới để che chắn bụi kín hơn, duy trì các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: thường xuyên bảo dưỡng máy móc. Thường xuyên kiểm tra, khơi thông hệ thống thoát nước xung quanh khu vực và khơi thông tại các bể thu gom nước.



Sở TN-MT tỉnh Bắc Ninh kiến nghị công ty xem xét, báo cáo UBND tỉnh cho phép chuyển đổi hình thức sản xuất, kinh doanh phù hợp, tránh gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh, đảm bảo phát triển bền vững.

Bãi tập kết than gây ô nhiễm khắc đã phục hậu quả

Ngoài việc kiểm tra, đoàn công tác cũng làm việc với đại diện tổ dân phố và người dân chịu ảnh hưởng tại P.Đáp Cầu. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thắng, Trưởng khu 5 (P.Đáp Cầu, TP.Bắc Ninh), cho biết sau khi người dân phản ánh về việc Trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh, đơn vị này đã có những biện pháp khắc phục hậu quả, giảm thiểu ô nhiễm, dập bụi phát sinh.

Ông Thắng đề nghị, công ty thường xuyên thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động không để phát sinh bụi, xe chở than phải được che chắn, không nhập các loại than có mùi ảnh hưởng môi trường và sức khỏe của người dân xung quanh.

Trong khi đó, ông Thạch Xuân Khồi, hộ dân bị nước than tràn vào nhà, chia sẻ ngay sau khi có phản ánh của Báo Thanh Niên và đoàn kiểm tra tỉnh Bắc Ninh, công ty đã có những biện pháp khắc phục tốt.

"Công ty đã đến nhà tôi và làm hệ thống thoát nước riêng để nước không chảy qua nhà. Bên cạnh đó, công ty lắp thêm lưới, phun sương, phủ bạt để chống bụi vào khu dân cư...", ông Khồi nói và gửi lời cảm ơn đến báo chí đã phản ánh kịp thời về sự việc.