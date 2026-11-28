Chỉ với 5.000 đồng, ông Lê Văn Lợi đi qua sông Sài Gòn bằng một chuyến phà chưa tới 10 phút.

Trên chuyến phà Bình Quới, dòng xe vẫn nối nhau lên xuống. Trong lúc trò chuyện với một người quen, ông Lợi kể mình đã đi chuyến phà này không biết bao nhiêu lần. Nhờ có phà, quãng đường đi làm, đưa đón cháu hay thăm hỏi người quen cũng gần hơn rất nhiều.

Chỉ với 5.000 đồng, ông Lê Văn Lợi (bên phải) đi qua sông Sài Gòn bằng một chuyến phà chưa tới 10 phút ẢNH: SẦM ÁNH

Thế nhưng, từ ngày 29.11.2026, theo thông báo của đơn vị vận hành, chuyến phà quen thuộc này sẽ tạm ngưng hoạt động. Khi ấy, hai bờ sông vẫn nằm trong tầm mắt, nhưng hành trình qua lại sẽ không còn gần như trước. Người dân như ông Lợi sẽ phải chọn những cung đường vòng xa hơn để đến nơi cần đến.

Trên chuyến phà Bình Quới, dòng xe vẫn nối nhau lên xuống

ẢNH: SẦM ÁNH

Từ ngày 29.11.2026 chuyến phà Bình Quới sẽ tạm ngưng hoạt động ẢNH: SẦM ÁNH

Với nhiều người, cái tiện của chuyến phà đôi khi đơn giản là không phải chạy xe vòng xa, bớt được từ 7 đến 8 km đường đi làm ẢNH: SẦM ÁNH

Với nhiều người, cái tiện của chuyến phà đôi khi đơn giản là không phải chạy xe vòng xa, bớt được từ 7 đến 8 km đường đi làm, đi học hay giao hàng mỗi ngày so với đi đường vòng.

Chưa đầy một năm kể từ ngày hoạt động trở lại (ngày 13.12.2025), phà Bình Quới sẽ tiếp tục tạm ngưng từ ngày 29.11.2026 do hết thời hạn gia hạn. Hiện, chủ bến phà này đang kiến nghị chính quyền địa phương tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, với mong muốn sớm được hoạt động trở lại, phục vụ người dân.