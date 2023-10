Người dân, tổ chức tăng gửi tiền vào ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa mới công bố số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế trong tháng 8 tăng nhanh, thêm 104.000 tỉ đồng so với tháng 7, lên 6,013 triệu tỉ đồng. Sau nhiều tháng sụt giảm về mức âm so với cuối năm 2022, nay tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng 1%. Dù lãi suất tiết kiệm trong tháng 8 đã giảm nhưng lượng tiền gửi của khu vực dân cư vẫn tiếp tục tăng lên thêm 44.000 tỉ đồng trong tháng 8. So với cuối năm 2022, lượng tiền gửi dân cư tăng 9,68%, trên 6,433 triệu tỉ đồng. Tổng phương tiện thanh toán tăng 4,04% so với cuối năm 2022, lên hơn 14,8 triệu tỉ đồng.

Người dân gửi tiền vào ngân hàng gia tăng NGỌC THẮNG

Trong những ngày gần đây, lãi suất bình quân liên ngân hàng tăng mạnh gấp 2 - 3 lần so với đầu tháng. Theo đó, lãi suất bình quân liên ngân hàng ngày 24.10 ở kỳ hạn qua đêm lên 2,84%/năm, 1 tuần lên 3,08%, 2 tuần 2,96%, 1 tháng 3,2%, 3 tháng 4,53%, 6 tháng lên 4,89%/năm… Khối lượng giao dịch giảm nhẹ so với đầu tháng ở các kỳ hạn. Lãi suất tiền đồng rút ngắn khoảng cách chênh lệch so với USD, thấp hơn từ 1 - 3%/năm thay vì 2 - 5%/năm như trước đó.

Dù vậy, giá USD tại các ngân hàng hiện vẫn chịu nhiều áp lực gia tăng. Ngày 26.10, các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 20 đồng, Eximbank mua vào lên 24.370 - 24.450 đồng, bán ra 23.750 đồng; Vietcombank mua vào với giá 24.390 - 24.420 đồng, bán ra 24.760 đồng…

Hoạt động hút tiền về của Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục diễn ra và lãi suất có chiều hướng tăng lên. Ngày 26.10, Ngân hàng Nhà nước hút mạnh lượng tiền trên thị trường so với phiên trước đó, lên 8.250 tỉ đồng. 6 thành viên tham gia thị trường đã trúng thầu với lãi suất tăng lên 1,5%/năm, kỳ hạn 28 ngày.