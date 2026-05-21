Người dân TP.HCM đã có thể ngồi ở nhà làm thủ tục nhà đất

Theo đó, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 2 (thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM) đã triển khai thực hiện quy trình đăng ký biện pháp đảm bảo đối với hồ sơ đăng ký thế chấp nhà đất, áp dụng đối với các giấy chứng nhận (sổ hồng) đã có mã QR còn hiệu lực) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) trực tuyến toàn trình.

Cụ thể, về hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm người dân có thể lựa chọn ba hình thức để làm, một là nộp trực tuyến toàn trình, hai là nộp trực tuyến một phần và ba là nộp trực tiếp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 2.

Nếu chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình, người dân không cần phải đi đến chi nhánh để làm việc mà có thể thao tác trực tuyến hoàn toàn trên máy tính hoặc điện thoại.

Đối với hình thức nộp trực tuyến một phần, người dân chỉ cần đi làm hồ sơ một lần là lúc nhận kết quả.

Trong khi đó, đối với hình thức trực tiếp, người dân phải đi lại hai lần, một lần là lúc nộp hồ sơ và lúc lấy kết quả.

Tuy nhiên, cả ba hình thức này thời gian giải quyết hồ sơ chỉ mất 8 tiếng.

Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 2 người dân có thể làm các thủ tục về nhà đất hoàn toàn trực tuyến ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ngoài ra, các hồ sơ biến động nhà đất như: mua bán, tặng cho, thừa kế, cập nhật tài sản trên sổ hồng... người dân cũng có thể ngồi ở nhà thao tác trên điện thoại để nộp hồ sơ trực tuyến mà không cần di chuyển đến cơ quan chức năng. Khi đó, người dân nộp hồ sơ từ Cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi nộp thành công, hệ thống sẽ trả về mã biên nhận hồ sơ một cửa.

Quy định trong vòng 2 đến 3 giờ kể từ lúc người dân nộp hồ sơ, bộ phận một cửa phải kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đạt thì tiếp nhận hồ sơ trên một cửa, in biên nhận bỏ vào hồ sơ và chuyển vào phần mềm hệ thống thông tin đất đai (VBDLIS) cho thụ lý. Nếu hồ sơ không đạt thì từ chối, nhập nội dung từ chối.

Bộ phận thụ lý hồ sơ về nhà đất sẽ kiểm tra hồ sơ có bị ngăn chặn không, tranh chấp hay không... sau đó sẽ làm biến động trên phần mềm, in dự thảo, làm tờ trình, phiếu thu, phiếu chuyển thuế và in sổ hồng chuyển lãnh đạo ký duyệt, gửi phiếu chuyển thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đến cơ quan thuế.

Ngành thuế sẽ có tin nhắn qua điện thoại cho người dân về số tiền thuế, phí phải nộp hoặc có những trường hợp được miễn. Sau khi người dân đóng thuế sẽ mang biên lai đóng tiền đi nộp và kèm theo sổ hồng bản gốc nộp vào Chi nhánh để đăng ký biến động trên sổ hồng, chờ một ngày sau sẽ được nhận kết quả là sổ hồng đã cập nhật thông tin biến động. Đối với cách làm này, người dân cũng chỉ phải đi lại một lần, là lúc lên nhận kết quả đối với trường hợp cấp mới sổ hồng và đi hai lần với hồ sơ biến động cập nhật trên sổ hồng cũ.

Người dân sẽ hạn chế đi lại và nhanh chóng hơn trong làm giấy tờ nhà đất ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo ông Trần Đình Quân, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 2, để nhanh chóng và tiện lợi cho người dân, nơi đây đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống ưu tiên đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Khi hồ sơ của người dân nộp vào, sổ hồng sẽ được in sẵn nội dung, chờ hoàn thành các bước, nhất là hoàn thành nghĩa vụ thuế, phí là có thể phát hành ngay.

"Cách giải quyết hồ sơ truyền thống lâu nay vẫn trực tiếp. Nghĩa là người dân mang giấy tờ đến nộp, cơ quan chức năng đi kiểm tra, xử lý, đóng dấu và trả kết quả. Do vậy, việc chuyển qua tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến toàn phần hoặc một phần sẽ giúp giảm bớt phiền hà cho người dân khi không phải đi lại nhiều lần và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến nhà đất tại chi nhánh", ông Trần Đình Quân cho biết và nói thêm rằng, quy định như trên cũng nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao vai trò và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức. Đồng thời tiếp tục phát huy tối đa tình hình phối hợp, nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và nâng cao sự hài lòng của cá nhân và tổ chức.