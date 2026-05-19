TP.HCM tiến tới làm sổ hồng trên điện thoại

Báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, trong năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 214 của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện.

Theo đó, xây dựng và triển khai đồng bộ kiến trúc hệ thống, nền tảng dùng chung các đơn vị thuộc sở, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt, liên tục nhằm phục vụ chuyển đổi số toàn diện.

Trong năm 2025 ngành nông nghiệp và môi trường đã hoàn thành rà soát, làm giàu, làm sạch trên 3,8 triệu hồ sơ đất đai, xác thực hơn 4,9 triệu bản ghi thông tin dân cư, đồng bộ 100% dữ liệu lên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Toàn bộ hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM tập trung mọi nguồn lực để quét số hóa nhập liệu, chỉnh lý, bổ sung thông tin hồ sơ đất đai đang quản lý, cũng như duy trì kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc (như bổ sung thiết bị, điều động nhân lực hỗ trợ).

Khi đã đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu, tới đây người dân hoàn toàn có thể ngồi ở nhà làm sổ hồng trên điện thoại ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trao đổi với Thanh Niên Nguyễn Toàn Thắng, giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho hay sẽ phấn đấu 100% các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được tiếp tục xây dựng, bổ sung và chuẩn hóa toàn diện theo tiêu chuẩn chung. Điều này nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, đáp ứng yêu cầu thiết thực của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Dữ liệu này cũng là thông tin đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Được kết nối, chia sẻ, thông suốt giữa các cơ quan nhà nước. Bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin và an ninh mạng trong suốt quá trình tổ chức triển khai và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của sở.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Toàn Thắng, thủ tục đất đai từ lâu vốn được xem là một trong những lĩnh vực phức tạp nhất của bộ máy hành chính. Một hồ sơ về nhà, đất hay rộng ra là một dự án có sử dụng đất, có liên quan đến rất nhiều ngành như tài nguyên, địa chính, quy hoạch, thuế, đăng ký đất đai…

Khi làm sổ hồng trực tuyến, người dân không phải đi lại nhiều lần ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trong khi đó, mỗi ngành, mỗi khâu lại có một cơ sở dữ liệu riêng không đồng bộ, một quy trình kiểm tra riêng. Cách giải quyết hồ sơ lâu nay vẫn trực tiếp. Nghĩa là người dân mang giấy tờ đến nộp, cơ quan chức năng đi kiểm tra, xử lý, đóng dấu và trả kết quả. Do vậy, khi chuyển đổi số, buộc phải thiết kế lại quy trình cho phù hợp với môi trường số.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất khi chuyển đổi số trong quản lý nhà nước nói chung và quản lý tài nguyên đất đai nói riêng là sự chưa đầy đủ, chưa đồng bộ trong chính ngành nông nghiệp - môi trường và những ngành liên quan.

Đây cũng là lý do khiến nhiều hệ thống dịch vụ công trực tuyến hiện nay chỉ dừng ở mức nộp hồ sơ trực tuyến, còn xử lý vẫn trực tiếp. Người dân tải lên hàng loạt giấy tờ, nhưng cuối cùng vẫn phải mang bản giấy đến cơ quan nhà nước để hoàn tất thủ tục để đối chiếu và hoàn tất thủ tục.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết sẽ quyết tâm thay đổi cách làm, cùng với đó là dữ liệu đầy đủ, đồng bộ, thiết bị công nghệ đáp ứng yêu cầu và xử lý thủ tục trên một quy trình thống nhất, để trong một thời gian không xa người dân cầm điện thoại để nộp hồ sơ đất đai, thay vì xếp hàng ở phường. Nếu thực hiện quyết liệt, việc làm sổ hồng trực tuyến trên điện thoại hoàn toàn có thể trở thành hiện thực trong vài năm tới.