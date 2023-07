Người dân TP.HCM đi sang tên, làm đăng ký xe chính chủ để giữ biển số trước 15.8

Từ ngày 15.8, Thông tư 24 về quy định cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực thi hành. Người dân đi đăng ký xe sẽ được cấp biển số định danh - biển số được quản lý theo mã định danh của chủ xe.

Biển số xe 5 số đang lưu thông được tự động mặc định là biển số định danh của người đứng tên trên hệ thống đăng ký xe. Do đó, nhiều người mua xe cũ chưa sang tên đang gấp rút sang tên xe chính chủ để giữ lại biển số.



Người dân gấp rút đem xe cũ đi sang tên chính chủ để giữ biển số

Theo quy định của Thông tư 24, sau 15.8, chủ xe khi bán xe phải giữ lại biển số, cà vẹt xe nộp cho cơ quan đăng ký xe. Trong vòng 5 năm, nếu chủ xe đi đăng ký một chiếc xe khác thì cơ quan đăng ký xe sẽ cấp lại biển số này và giấy đăng ký mới gắn với số khung, số máy mới.

Người dân mua xe cũ đi sang tên để được giữ lại biển số sau ngày 15.8 Vũ Phượng

Sang tên gấp rút để giữ biển số

Từ ngày 15.8, chủ xe cũ bán xe mà không làm thủ tục thu hồi, nộp lại biển số, đăng ký xe trong vòng 30 ngày thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, chủ xe cũng phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi liên quan đến xe đó.

Sáng 28.7, ghi nhận tại Đội CSGT – Trật tự Công an Q.1, đông đảo người dân mang xe cũ đến để làm thủ tục thu hồi, rút hồ sơ gốc và sang tên chính chủ.

Anh Nguyễn Hữu Thuận (ngụ Q.Bình Tân) mua chiếc xe tay ga biển số Q.1 và khá "hài lòng" với biển số hiện tại nên tranh thủ đi sang tên trước 15.8 để giữ biển số này định danh theo mình.

Để làm thủ tục thu hồi, người dân phải mang xe đến nơi cấp đăng ký xe của chiếc xe đó Vũ Phượng

"Giờ tôi thích biển số này nên sang tên chính chủ để định danh, rồi sau này có bán xe này, mua xe khác thì vẫn giữ được biển số, không có phiền phức gì sau này. Biển số thành của mình luôn. Chạy chiếc xe chính chủ an tâm hơn", anh cho hay.

Tại Đội CSGT - Trật tự Công an Q.Bình Thành, bà Nguyễn Thị Thanh Phương (51 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cũng tranh thủ đi làm thủ tục sang tên chính chủ để giữ biển số. Đây là chiếc xe máy cũ bà Phương mua từ 5 năm nhưng chưa sang tên, người nhà chỉ cầm cà vẹt xe và lưu thông bình thường.

Mấy ngày qua, qua báo đài biết sau ngày 15.8 biển số 5 số tự động định danh về cho người đứng tên đăng ký xe trên hệ thống (chủ cũ) nên bà đến làm thủ tục sang tên.

Biển số được thu hồi tại cơ quan đăng ký xe Vũ Phượng

"Tôi muốn giữ lại biển số xe này vì thấy công việc thuận lợi, dễ dàng nên tranh thủ đi sang tên trước ngày 15.8 để sau đó biển số này được định danh gắn với mình luôn. Chứ để sau 15.8 mới đi sang tên thì phải bấm biển số mới", bà Phương chia sẻ.

Sang tên để tránh phiền phức

Ghi nhận tại Đội CSGT – Trật tự Công an Q.Bình Thạnh có đông đảo người dân đến làm thủ tục sang tên chính chủ hoặc rút hồ sơ gốc để đi đăng ký xe theo đúng thông tin của chủ mới.

Anh Đỗ Hoàng Hiếu (ngụ Q.8) chạy chiếc xe cũ anh đã mua lại đến đây để làm thủ tục thu hồi, rút hồ sơ gốc về đăng ký xe chính chủ. Anh cho hay: "Xe này vẫn còn đứng tên chủ cũ nên tôi rút hồ sơ gốc rồi về quận mình đăng ký lại biển số đứng tên tôi chính chủ. Tôi làm thủ tục hợp lệ cho thuận tiện đi lại chứ không quan trọng biển số xấu hay đẹp".

Người dân đi làm thủ tục sang tên chính chủ vì sợ rắc rối sau ngày 15.8 Vũ Phượng

Từ sáng sớm, anh Võ Văn Nhiều (27 tuổi, ngụ Long An) cũng chạy chiếc xe Wave biển số Q.1 đến trụ sở Đội CSGT – Trật tự Công an Q.1 để làm thủ tục rút hồ sơ gốc về Long An đăng ký chính chủ.

"Nếu không đăng ký lại thì biển số, xe vẫn là của chủ cũ nên tôi rút hồ sơ gốc để sang tên. Làm hồ sơ xe chính chủ đi đâu, làm gì cũng dễ. Tôi sẽ bấm biển số mới định danh với mình, ra đường ai cũng biết đó là xe của mình, tránh rắc rối", anh nói.

Từ 20 - 27.7, Đội CSGT - TT Công an Q.Bình Thạnh ghi nhận có 110 trường hợp người dân làm thủ tục sang tên, chuyển đến 10 trường hợp và chuyển đi 156 trường hợp Vũ Phượng

Cầm trên tay biển số xe 4 số đến theo lịch hẹn để nhận lại biển số mới, bà Trần Mỹ Trân (ngụ Q.1) cũng cho biết, chiếc xe của bà được người cô lớn tuổi tặng lại từ lâu nhưng bà vẫn để vậy chạy, không sang tên.

Trước các thông tin về biển số định danh từ ngày 15.8, bà Trân mang xe đi sang tên để có giấy tờ xe hợp pháp lưu thông.

Mức phạt không chấp hành việc thu hồi Giấy đăng ký xe, biển số xe Xe máy: phạt tiền từ 800.000 – 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 – 4.000.000 đồng đối với tổ chức. Xe ô tô: phạt tiền từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 – 8.000.000 đồng đối với tổ chức.