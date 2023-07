Từ 15.8, chủ cũ gặp rắc rối gì khi bán xe mà chưa sang tên đổi chủ?

Thông tư 24 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 15.8. Theo đó, biển số được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (biển số định danh). Biển số 5 số đang lưu hành được tự động định danh biển số cho người đứng tên trên đăng ký xe. Vậy xe chưa sang tên đổi chủ thì chủ xe cũ sẽ gặp rắc rối gì?



Bán xe phải làm thủ tục thu hồi biển số, đăng ký

Đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, sau ngày 15.8, biển số 5 số đang lưu hành được mặc định là biển số định danh của chủ xe. Đối với các biển 3 hoặc 4 số sẽ không áp dụng là biển định danh. Trường hợp tổ chức hay người dân có nhu cầu, cảnh sát sẽ thu hồi biển 3 số, 4 số, sau đó cấp đổi sang biển 5 số để quản lý theo định danh của chủ biển.



Sau 15.8, biển số xe 5 số được tự động định danh cho người đứng tên trên hệ thống đăng ký xe Vũ Phượng

Trường hợp mua bán xe cũ nhưng chưa sang tên đổi chủ trước ngày 15.8 thì sau ngày này, biển số được tự động định danh cho người đứng tên trên hệ thống đăng ký xe. Vậy xe có bị "phạt nguội" hay xảy ra tai nạn giao thông thì chủ cũ sẽ gặp phải rắc rối thế nào?

Đại diện Cục CSGT giải thích: "Trường hợp xe xảy ra tai nạn hoặc vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào định danh của biển số để xác định chủ xe. Chủ xe phải phối hợp với cơ quan chức năng để phối hợp, giải quyết sự việc liên quan".



Theo CSGT, cả Thông tư 58 đang hiện hành và Thông tư 24 (có hiệu lực sau ngày 15.8) đều quy định khi mua bán xe, trong vòng 30 ngày chủ phương tiện phải thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ.

Khi có các vi phạm pháp lý, công an sẽ làm việc với người đứng tên trên cà vẹt xe đầu tiên. Ảnh chụp tại một tiệm bán xe ở TP.HCM Vũ Phượng

Đại diện Cục CSGT cho biết, khi chiếc xe có liên quan đến tai nạn giao thông, gặp rắc rối pháp lý như "phạt nguội" hay người điều khiển xe vi phạm giao thông (lỗi không bằng lái) thì chủ xe phải chịu trách nhiệm liên quan. Cơ quan chức năng sẽ làm việc với chủ xe đầu tiên.

Vị này dẫn chứng, Nghị định 100 quy định trách nhiệm của chủ xe đối với phương tiện của mình khi phát hiện vi phạm qua hình ảnh, nếu chủ xe không phối hợp cơ quan chức năng thì phải có trách nhiệm pháp lý của vi phạm mà phương tiện mình đứng tên gây ra.

Thông tư 24 cũng quy định, chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó; người không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì chưa được giải quyết đăng ký xe.

Chủ cũ gặp rắc rối vì mua bán không sang tên

Theo ghi nhận của PV tại các cửa hàng mua bán xe cũ tại "chợ" xe cũ Ngã tư Phú Nhuận (TP.HCM), nhiều chủ cửa hàng cho biết, với các xe cũ rẻ tiền tầm giá 5 triệu đồng đổ lại, người mua thường là công nhân, thợ hồ có điều kiện kinh tế eo hẹp; xe biển số tỉnh.

"Người ta bán xe tại TP.HCM tầm 3 – 4 triệu mà kêu về quê – nơi đăng ký xe làm thủ tục thu hồi thì phát sinh chi phí đi lại. Người mua xe mới lại mất thêm tiền đăng ký xe nên người mua các loại xe này thường ít sang tên mà cầm đăng ký xe rồi chạy", một chủ cửa hàng chia sẻ.

Những chiếc xe Dream cũ được chào bán với giá từ 3 - 4 triệu đồng Vũ Phượng

Trong khi đó, anh Nguyễn Minh Tiến, chủ cửa hàng mua bán xe cũ ở Q.1, TP.HCM cho biết khách hàng của anh cũng từng có người bán xe biển số tỉnh cho người mua ở TP.HCM sử dụng.

"Xe đi bị "phạt nguội" được công an gửi giấy về tận nhà chủ cũ, vậy là chủ cũ phải lên trình bày với công an rằng đã bán xe, đưa thủ tục công chứng ra. Nhiều người khác cũng bị công an mời lên làm việc khi chiếc xe đứng tên xảy ra tai nạn giao thông", anh nói.