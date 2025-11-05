Theo ghi nhận, chỉ sau khoảng 30 phút mưa lớn, nhiều đoạn trên tuyến đường này đã ngập sâu từ 15 cm đến 25 cm. Nước dâng nhanh khiến người dân không kịp trở tay, nhiều hộ dân phải chắn miếng nhựa, miếng gỗ trước cửa để ngăn nước tràn vào nhà. Cũng có nhiều hộ đành để nước tràn vào nhà vì nền nhà thấp, không kịp chuẩn bị đồ để chặn nước ngập.

Giao thông trên đường Đoàn Văn Bơ tuy không bị ùn ứ do thời điểm mưa lớn rơi vào buổi tối ngoài giờ cao điểm nên lượng người và xe lưu thông cũng không quá nhiều, nhưng vẫn khiến cho nhiều hộ dân lo lắng vì nền nhà không cao đã bị nước tràn vào.

Người dân TP.HCM trở tay không kịp khi mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập

Mỗi khi xe máy chạy ngang, sóng nước dội mạnh khiến nước bắn văng vào trong nhà. Một số phương tiện chết máy giữa đường, người dân phải dắt bộ trong mưa.

Người dân được khuyến cáo nên di chuyển cẩn thận khi đi qua những khu vực có nguy cơ ngập, đồng thời hạn chế ra đường hoặc đi vào các vùng trũng thấp trong khung giờ triều cường lên cao để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.