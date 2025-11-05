Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người dân TP.HCM trở tay không kịp khi mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập
Video Đời sống

Khánh Ngân
05/11/2025 07:31 GMT+7

Mưa lớn tối 4.11.2025, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi kết hợp với triều cường rằm tháng 9 âm lịch đã khiến đường Đoàn Văn Bơ (quận 4 cũ) ngập nặng dù đã được nâng cấp nhiều lần để chống ngập, nước vẫn dâng cao khiến các hộ dân nơi đây trở tay không kịp.

Theo ghi nhận, chỉ sau khoảng 30 phút mưa lớn, nhiều đoạn trên tuyến đường này đã ngập sâu từ 15 cm đến 25 cm. Nước dâng nhanh khiến người dân không kịp trở tay, nhiều hộ dân phải chắn miếng nhựa, miếng gỗ trước cửa để ngăn nước tràn vào nhà. Cũng có nhiều hộ đành để nước tràn vào nhà vì nền nhà thấp, không kịp chuẩn bị đồ để chặn nước ngập.

Giao thông trên đường Đoàn Văn Bơ tuy không bị ùn ứ do thời điểm mưa lớn rơi vào buổi tối ngoài giờ cao điểm nên lượng người và xe lưu thông cũng không quá nhiều, nhưng vẫn khiến cho nhiều hộ dân lo lắng vì nền nhà không cao đã bị nước tràn vào.

Mỗi khi xe máy chạy ngang, sóng nước dội mạnh khiến nước bắn văng vào trong nhà. Một số phương tiện chết máy giữa đường, người dân phải dắt bộ trong mưa.

Người dân được khuyến cáo nên di chuyển cẩn thận khi đi qua những khu vực có nguy cơ ngập, đồng thời hạn chế ra đường hoặc đi vào các vùng trũng thấp trong khung giờ triều cường lên cao để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Khám phá thêm chủ đề

ngập Triều cường mưa lớn Đường Đoàn Văn Bơ TP.HCM
