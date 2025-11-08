Người dân TP.HCM vẫn sống chung với ngập

TP.HCM ngập tiếp tục vượt lịch sử

Chiều 7.11, bão số 13 đã suy yếu nhưng hoàn lưu của nó tiếp tục khiến gió tây nam hoạt động mạnh gây mưa diện rộng trên khu vực Nam bộ, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong buổi chiều cuối tuần, nhiều người dân TP.HCM phải vất vả đội mưa, vượt biển nước để về nhà. Mưa lớn kết hợp triều cường cao khiến tình trạng ngập nặng nhiều nơi tiếp tục duy trì và đảo lộn cuộc sống của nhiều người. Để "né" triều cường và đảm bảo an toàn cho học sinh, nhiều trường trên địa bàn TP đã thông báo cho học sinh về sớm hơn bình thường từ 30 phút đến 2 giờ. Còn người dân ở các vùng ngập sâu phải chuẩn bị bao cát, vật dụng cần thiết, máy bơm… và cắt cử người túc trực để "chống ngập" khi nước tràn vào tận bên trong nhà.

Đợt triều cường 2 tuần trước đó, nước dâng cao vượt lịch sử khiến nhiều người bất ngờ nhưng kỷ lục này nhanh chóng bị vượt qua. Ông Trần Nhân Nghĩa, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NN-MT TP.HCM), cho biết dù không ảnh hưởng trực tiếp nhưng hoàn lưu bão Kalmaegi tác động gây mưa lớn trên địa bàn TP.HCM khiến sáng 6.11, triều cường ở TP.HCM tiếp tục vượt mức lịch sử năm 2019.

Vào “mùa triều cường” người dân Nam bộ mất khoảng 10 ngày mỗi tháng vật lộn với tình trạng ngập nặng ẢNH: PHẠM HỮU

Tại xã Bình Lợi, mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao và xả lũ từ hồ Dầu Tiếng khiến nhiều hộ sản xuất nông nghiệp tại đây bị ảnh hưởng nặng nề. Ông Trương Minh Tước Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Lợi, cho biết địa phương có nhiều hộ dân sống bằng nghề nông, đặc biệt là nghề trồng mai vàng. Khi ngập xảy ra, địa phương đã chủ động huy động lực lượng cùng người dân thực hiện đắp 500 m đê bao để ngăn nước tràn. Bên cạnh đó, UBND xã đã phối hợp với Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 20 (thuộc Công an TP.HCM) và Xí nghiệp khai thác thủy lợi Hóc Môn - Bình Chánh tiến hành bố trí lực lượng bơm chống ngập cho các vườn mai. Ngoài ra, lực lượng an ninh cơ sở cùng người dân tham gia nạo vét bùn đất, đắp đê. Đợt triều cường này đã khắc phục hơn 80% lượng nước ngập úng so với trước.

Đài khí tượng thủy văn Nam bộ thông báo: Mực nước đỉnh triều ngày 7.11 tại các trạm Phú An và Nhà Bè ở mức 1,7 - 1,74 m, trên báo động 3 từ 0,1 - 0,14 m. Trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,8 - 1,85 m, trên báo động 3 từ 0,2 - 0,25 m. Từ ngày 8 - 11.11 mực nước xuống nhanh. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập nước ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trong khi đó, tại các tỉnh ĐBSCL, triều cường cao kết hợp với lũ đầu nguồn về và mưa lớn tại chỗ khiến nhiều địa phương bị ngập nặng. Đặc biệt tại TP.Cần Thơ đã xảy ra sự cố vỡ đê bao khiến Cồn Sơn (P.Bình Thủy) bị chìm trong biển nước. Bên cạnh đó, nhiều địa phương trũng thấp ven sông ở các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang cũng ngập nặng.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết: Mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu đang có xu hướng tăng. Ngày 7.11, đỉnh triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu đạt 4,2 m. Trong chiều tối ngày 7 - 8.11, ven biển các địa phương từ TP.HCM đến Cà Mau đỉnh triều đạt 4,15 - 4,25 m. Dự báo từ ngày 9 - 11.11, mực nước triều khu vực ven biển phía đông của Nam bộ có xu hướng giảm dần. Đây là kỳ triều cường ở mức cao, khu vực ven biển phía đông của Nam bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân ở khu vực ven biển phía đông của Nam bộ.

ĐBSCL triều cường vượt báo động 3 nửa mét

Đối với vùng ĐBSCL, theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP), mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu và Châu Đốc trong tuần qua ở mức khá cao, hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,37 m và có xu thế tăng trở lại theo triều và lũ với cường suất trung bình 2 cm/ngày. Trong những ngày tới trên lưu vực hạ lưu sông Mê Kông có nhiều biến động do tác động của hoàn lưu cơn bão Kalmaegi (bão số 13) gây mưa lớn trên toàn vùng Tây nguyên của VN, vùng đông bắc Campuchia và một phần khu vực thuộc vùng hạ Lào và đông nam Thái Lan.

Triều cường rằm tháng 9 âm lịch khiến mực nước tăng mạnh và đạt đỉnh vào ngày 7.11. Nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng một số khu vực ven sông chính chịu tác động mạnh bởi triều cường như TP.Long Xuyên cũ (tỉnh An Giang) đến hết ngày 9.11.

Tại vùng giữa, mực nước ở mức cao phổ biến trên báo động 3 từ 0,1 - 0,35 m, riêng trạm Cần Thơ đỉnh kỳ này dự báo có thể vượt báo động 3 từ 0,35 - 0,39 m, trạm Mỹ Thuận (Vĩnh Long) có thể vượt mức báo động 3 từ 0,45 - 0,5 m.

Nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng ở các khu vực có địa hình thấp trũng, ven sông chính do tác động của mưa lũ và triều cường từ nay đến hết ngày 10.11. Trong đó, nguy cơ ngập nghiêm trọng nhất được nhận định sẽ xảy ra ở các khu vực đô thị trung tâm thuộc TP.Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực giữa 2 sông Tiền và sông Hậu thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Các địa phương trên vùng ven biển ĐBSCL, đặc biệt khu vực dân sinh và vùng sản xuất tôm, lúa có địa hình thấp trũng ven sông chính như vùng trung tâm tỉnh Cà Mau, các tiểu vùng thủy lợi bắc Cà Mau, khu vực bên trong hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp và khu vực ven sông Gành Hào thuộc tỉnh Cà Mau, cần đề phòng và chủ động các phương án ứng phó với nguy cơ cao ngập úng sẽ xảy ra trong tuần tới do tác động của triều cường và mưa lớn từ nay đến hết ngày 10.11.

Theo các chuyên gia từ nay đến cuối năm, vẫn còn khoảng 3 - 4 đợt triều cường cao gây ngập ở các khu vực trên. Thời tiết diễn biến ngày càng bất thường và khả năng vẫn còn xuất hiện bão (áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông) có nguy cơ gây mưa lớn trên khu vực hạ lưu sông Mê Kông. Vì vậy, đề nghị người dân và các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo thời tiết thủy văn để chủ động phòng tránh các tình huống xấu.