Người dân TP.Thủ Đức có thêm địa điểm xem bắn pháo hoa đón năm mới

Ngày 19.12, UBND TP.Thủ Đức có công văn đồng thuận tiếp nhận chương trình biểu diễn nghệ thuật và sử dụng pháo hoa tại dự án The Global City (đường Đỗ Xuân Hợp, P.An Phú, TP.Thủ Đức) vào đêm 31.12.2023.

Khu đô thị The Global City sẽ là nơi diễn ra chuỗi hoạt động chào đón năm mới 2024 đặc sắc, hấp dẫn C.T.V

Theo công văn này, UBND TP.Thủ Đức yêu cầu đơn vị tổ chức làm việc với Ban Chỉ huy quân sự TP.Thủ Đức để thông báo số lượng, chủng loại, phương tiện vận chuyển và sơ đồ bố trí pháo hoa để đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản trong phòng chống cháy nổ tại địa điểm biểu diễn; liên hệ với Công an TP.Thủ Đức để trình phương án giữ gìn an ninh trật tự, an toàn cháy nổ, điều tiết giao thông; liên hệ với Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.Thủ Đức để kiểm tra, giám sát nội dung biểu diễn được cấp phép.

Theo UBND TP.Thủ Đức, chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa vào đêm 31.12.2023 tại dự án The Global City đã được Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM có công văn chấp thuận. Đây là hoạt động nghệ thuật chào mừng năm mới 2024.

Điểm nhấn là màn bắn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn với hơn 4.500 ống pháo được thực hiện trên hơn 100 giàn kỹ thuật như: giàn phun hoa, giàn phun viên, giàn nhấp nháy... Nhiều mẫu pháo hoa được sản xuất mới nhất có tầm bắn đảm bảo phục vụ cùng lúc hơn 50.000 khách tham quan, với những hiệu ứng âm thanh, ánh sáng đặc biệt.

Theo dự kiến, ngoài điểm bắn pháo hóa chào năm mới 2024 tại dự án The Global City (TP.Thủ Đức), TP.HCM còn hai địa điểm biểu diễn pháo hoa tại công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11) và khu vực đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) vào đêm 31.12.2023.