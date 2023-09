Người dân trình báo công an vì bị 'khủng bố' đòi nợ

Ngày 7.9, Công an P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú, TP.HCM) đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc liên tục bị người lạ "khủng bố" tinh thần, ném chậu cây, đất đá, chai thủy tinh trước cửa nhà để đòi nợ, làm xáo trộn cuộc sống, ảnh hưởng đến kinh doanh.



Camera ghi lại một người đàn ông mang các chậu cây ném trước cửa nhà của chị S. CẮT TỪ CLIP

Chị T.T.S (35 tuổi) là chủ kinh doanh vải vóc trên đường Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú) cho biết, vợ chồng chị thuê căn nhà trên đường Phú Thọ Hòa để ở và kinh doanh.

Thời gian gần đây, gia đình chị liên tiếp bị những người lạ mặt đến ném đất đá, chậu cây, chai lọ thủy tinh vào trước cửa nhà. Đồng thời, người trong gia đình còn bị nhắn tin đe dọa, khiến vợ chồng chị S. cùng người thân luôn sống trong tình trạng hoang mang, lo sợ.

Cũng theo chị S., từ ngày 12 đến 15.8.2023, một nhóm người đến cửa hàng vải ép chồng chị ký vào giấy xác nhận đơn hàng khống và giấy đồng ý lấy tài sản. Sau đó lấy đi khoảng 10 tấn vải sợi trị giá khoảng 1 tỉ đồng.

Cây, đất, đá mà người lạ ném trước nhà - nơi chị S. kinh doanh TRẦN KHA

Toàn bộ những vụ việc trên được camera an ninh ghi lại. Nạn nhân sau đó làm đơn trình báo đến Công an P.Phú Thọ Hòa nhờ can thiệp giải quyết.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này, theo chị S., năm 2018 chị có vay nóng của một tiệm cầm đồ trên địa bàn mình ở số tiền 200 triệu đồng.

Lực lượng chức năng có mặt đảm bảo an ninh trật tự khi nhận tin báo của người dân về việc bị người lạ đến "khủng bố" CẮT TỪ CLIP

"Tôi vay có 200 triệu mà từ đó đến nay tôi đã trả cả gốc và lãi khoảng 10 tỉ đồng mà chưa thể trả hết. Gia đình đã vay mượn người thân, bạn bè nhiều nơi để trả cho họ nhưng đến giờ này gia đình đã hết khả năng rồi. Họ đến phá hoài làm ăn gì được", chị S. cho biết.

Vì quá lo sợ, chị S. đã làm đơn cầu cứu gửi đến cơ quan chức năng để ổn định cuộc sống và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.