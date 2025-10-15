Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người dân trồng chuối mất tiền tỷ, suy sụp chờ hỗ trợ sau bão 11
Video Thời sự

Người dân trồng chuối mất tiền tỷ, suy sụp chờ hỗ trợ sau bão 11

Đức Quang - Anh Phương
15/10/2025 19:00 GMT+7

Bão số 11 đi qua để lại thiệt hại nặng nề. Tình trạng ngập nặng làm hàng trăm hecta chuối tại Mê Linh, Hà Nội đổ rạp, hư hỏng nặng, tiền hỗ trợ chưa được nhận, khiến nhiều hộ nông dân trắng tay, người dân trồng chuối nợ ngày càng chồng chất.

Bão số 11 đi qua nhưng đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề đến đời sống, kinh tế của nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó, xã Mê Linh vốn được biết đến là vựa chuối tập trung quy mô lớn, ứng dụng khoa học, kỹ thuật sản xuất và chế biến chất lượng cao lớn bậc nhất tại thủ đô cũng bị thiệt hại nặng nề sau ngập lụt.

Tình trạng ngập lụt đã khiến diện tích gần 300 ha chuối vốn được người dân chăm sóc xanh tốt nay phần lớn chuyển sang màu vàng, đổ rạp nghiêng ngả. Từ thân cây, hoa chuối đến những buồng chuối vẫn còn non chưa kịp chín cũng bị phủ đầy bùn đất và gãy đè lên nhau sau khi nước rút.

Theo những người dân trồng chuối, rất khó để có thể phục hồi lại vườn chuối bị hư ngay được mà cần một quy trình mất khoảng 3 đến 4 tháng, kèm chi phí nhân công phá bỏ không hề nhỏ.

Người dân trồng chuối mất tiền tỷ, suy sụp chờ hỗ trợ sau bão 11- Ảnh 1.

Những cây chuối này vốn là sinh kế, là cuộc sống, là hy vọng về một mùa Tết ấm no của người dân tại Mê Linh, Hà Nội. Thế nhưng giờ thì chẳng còn gì sau bão số 11.

Dù thiệt hại lớn nhưng đến nay những hộ dân trồng chuối vẫn quyết tâm khắc phục hậu quả mưa bão gây ra. Người dân cũng mong muốn chính quyền địa phương, các cấp sẽ sớm có những biện pháp hỗ trợ người dân trồng chuối để có thể vượt qua khó khăn và khôi phục phần nào thiệt hại do ngập lụt gây ra.

Bão số 11 đã đi qua, nhưng những gì để lại vẫn còn đó, là những vườn chuối ngập trong bùn đất, là những khoản nợ chồng chất, và cả ánh mắt mòn mỏi chờ hỗ trợ của người nông dân nơi vùng trũng Mê Linh.

Sau hai mùa bão trắng tay, họ không chỉ mất đi nguồn thu mà còn mất cả niềm tin vào sự ổn định của cuộc sống vốn dựa vào đất.

Thế nhưng, trong nỗi khó khăn ấy vẫn còn le lói một thứ không thể cuốn trôi: đó là tinh thần bền bỉ của người nông dân Việt, những con người vẫn tin rằng, sau những ngày dầm mình trong nước lũ, sẽ lại có một mùa xanh mới mọc lên từ bùn đất.


