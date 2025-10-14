Chiều 14.10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an xã Xuân Lộc đã bắt được nghi can cướp vé số của người bán vé số trên địa bàn.

Phẫn nộ clip cướp vé số giữa ban ngày: Nghi can đã bị bắt giữ

Trước đó, ngày 12.10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip, nội dung ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi chạy bộ bất lực đuổi theo một người đi xe máy... Theo thông tin ban đầu, người đàn ông chạy bộ là ông N.V.A (bán vé số dạo), còn người đi xe máy là nghi can vừa giật xấp vé số của ông A.