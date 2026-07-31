TP.HCM nhiều ngày qua liên tục xuất hiện tình trạng nắng mưa thất thường. Dù là buổi sáng hay buổi chiều, dưới đường vẫn có nắng nhưng phía trên, mây đen đã bao phủ, chỉ chờ đổ mưa.

Chiều 31.7.2026, nhiều khu vực tại TP.HCM có mưa lớn kéo dài gần suốt buổi chiều. Đến khoảng 17 giờ - đúng thời điểm tan tầm - mưa bất ngờ trút xuống khiến nhiều người không kịp chuẩn bị, đành đội mưa ướt sũng về nhà.

Người dân ướt sũng đội mưa giờ tan tầm, TP.HCM và Nam bộ mưa lớn đến bao giờ?

Mưa lớn đúng vào giờ tan tầm cũng khiến giao thông ùn ứ tại nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM như quốc lộ 13, đường Bạch Đằng. Hàng dài xe máy, ô tô và xe buýt nhích từng chút một dưới cơn mưa.

Chiều 31.7, thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết mưa to do gió mùa tây nam cường độ trung bình đến mạnh, kết hợp vùng hội tụ gió đang tồn tại trên khu vực.

Mưa lớn ngay giờ tan tầm, nhiều người không kịp chuẩn bị đành đội mưa về nhà ẢNH: HỒ HIỀN

Ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa kèm giông sét tại nhiều phường, trải rộng từ cả Bình Dương cũ đến khu vực trung tâm TP.HCM. Lượng mưa phổ biến 5-20 mm, có nơi trên 30 mm. cơ quan khí tượng khuyến cáo trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và mưa đá. Gió giật mạnh cấp 5-7.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo mưa to tại Nam bộ, lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 80 mm. Mưa lớn kèm gió có thể ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và hạ tầng.

Mưa lớn vào đúng giờ tan trường ẢNH: HỒ HIỀN

Mưa to còn có nguy cơ gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ngập úng tại vùng trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Theo cơ quan khí tượng, TP.HCM và Nam bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và giông trong những ngày tới do gió mùa tây nam vẫn duy trì cường độ trung bình.

Thời tiết sẽ tiếp tục mang đặc trưng của mùa mưa, với nắng gián đoạn vào buổi sáng và trưa, sau đó xuất hiện mưa rào và giông vào chiều tối.

Từ khoảng ngày 5.8, gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn, trong khi các hình thế thời tiết trên cao suy yếu, tạo điều kiện thuận lợi để mây đối lưu phát triển. Vì vậy, mưa tại TP.HCM và Nam bộ được dự báo gia tăng cả về phạm vi lẫn cường độ, có thể xuất hiện các đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, tập trung vào chiều và tối.

Cơ quan khí tượng cũng tiếp tục cảnh báo, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.