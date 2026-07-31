Dự báo thời tiết ngày 31.7: Cảnh báo mưa lớn cấp tập

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay 31.7, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ và Nam bộ đề phòng có mưa giông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 31.7, nhiều nơi ở miền Bắc, Bắc Trung bộ có mưa lớn ẢNH: PHAN HẬU

Trong đêm qua 30.7 và sáng sớm nay 31.7, các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30.7 đến 3 giờ ngày 31.7 nhiều nơi trên 60 mm như các trạm: Quảng Hà (Quảng Ninh) 119,8 mm; Nga Sơn (Thanh Hóa) 67,6 mm; Đắk Drông - Cư Jút (Lâm Đồng) là 81 mm; Ea Hleo (Đắk Lắk) là 69,2 mm.

Dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 35 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm, nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, lượng mưa trên 100 mm/3 giờ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa với lượng mưa 20 - 50 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 110 mm, nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, lượng mưa trên 100 mm/3 giờ.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80 mm/3 giờ.

Cao nguyên miền Trung và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiều vùng biển gió mạnh trước siêu bão Dophin

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay các vùng biển: vịnh Bắc bộ, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), giữa Biển Đông có mưa rào và giông rải rác. Dự báo thời tiết ngày và đêm 31.7, các vùng biển này có mưa rào và giông.

Trong mưa giông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2 m, toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực nói trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Nhận định về ảnh hưởng của siêu bão Dolphin, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, đến thời điểm hiện nay chưa có dấu hiệu siêu bão này sẽ di chuyển vào Biển Đông.

Tuy nhiên, với cường độ siêu mạnh, siêu bão Dolphin cũng có thể tác động làm trường gió trên khu vực Biển Đông những ngày tới sẽ mạnh lên. Dự báo thời tiết từ khoảng ngày 5.8 trở đi, khi siêu bão Dolphin tiến gần tới vùng biển phía bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc) sẽ hút và làm gió tây nam trên vùng biển phía nam Biển Đông gia tăng cường độ.

Dự báo từ ngày 6 - 7.8, cường độ gió tây nam trên hầu khắp các khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6 - 7, sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động rất mạnh.