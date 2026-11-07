Người đẹp Hà Nội đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Hai danh hiệu á hậu 1 và á hậu 2 lần lượt thuộc về Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818), sinh năm 2006, đến từ TP.HCM, sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) và Lê Phương Nghi (SBD 031), sinh năm 2006, đến từ Gia Lai, sinh viên Trường đại học Ngoại thương, cơ sở TP.HCM.



Tân Hoa hậu Việt Nam gây chú ý với câu trả lời về vẻ đẹp hòa bình

Nguyễn Yến Trang (SBD 362) nhận được câu hỏi ứng xử: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?".

Trong phần trả lời, người đẹp Hà Nội bày tỏ niềm biết ơn khi được sống trong một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn phải chịu cảnh chiến tranh. Cô nhắc đến hình ảnh mỗi buổi sáng được thức dậy dưới bầu trời trong xanh, được học tập, làm việc và cống hiến như những điều bình dị nhưng quý giá mà hòa bình mang lại.

Thí sinh cũng dẫn lại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức tại Việt Nam năm 2019, cho rằng đây là minh chứng cho vai trò của Việt Nam trong việc kiến tạo và lan tỏa hòa bình. Cô kết thúc phần ứng xử bằng lời khẳng định: "Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam".

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 gồm tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi trong đêm chung kết tại Hải Phòng ẢNH: TUẤN VIỆT

Những gương mặt được gọi tên ở các giải thưởng phụ

Bên cạnh các danh hiệu chính, ban tổ chức công bố các giải thưởng phụ. Danh hiệu Đại sứ Nhân ái thuộc về Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818); Đại sứ Du lịch và môi trường là Tạ Thị Hoa (SBD 618); Đại sứ Truyền thông và nghệ thuật thuộc về Đinh Hoàng Gia Linh (SBD 106); Đại sứ Thời trang và thể thao được trao cho Đinh Diệu Anh (SBD 186).

Ở các giải thưởng khác, Vũ Hồng Hạnh (SBD 378) là thí sinh được bình chọn nhiều nhất, còn Bùi Mai Linh(SBD 510) nhận danh hiệu Người đẹp Biển.

Với danh hiệu cao nhất, cô gái 20 tuổi Nguyễn Yến Trang nhận vương miện "Ngọc Liên Diệu Nhật" cùng giải thưởng trị giá 500 triệu đồng. Theo cơ cấu giải thưởng, á hậu 1 nhận 300 triệu đồng, á hậu 2 nhận 250 triệu đồng; các danh hiệu còn lại có phần thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Đinh Hoàng Gia Linh (Đại sứ Truyền thông và nghệ thuật) và Bùi Mai Linh (Người đẹp Biển) tại Hoa hậu Việt Nam 2026 ẢNH: BTC

Vương miện đi cùng trách nhiệm

Vương miện "Ngọc Liên Diệu Nhật" lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen đón ánh dương. Hoa sen tượng trưng cho phẩm chất thanh khiết, sức sống bền bỉ; ánh dương gửi gắm niềm tin và tinh thần hướng tới tương lai.

Trong thông điệp gửi tới đêm chung kết, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh: "Vương miện là sự ghi nhận của hôm nay, nhưng trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị của ngày mai". Theo ông, cuộc thi không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn khích lệ những người trẻ có tri thức, lòng nhân ái và khát vọng làm điều có ích cho đất nước.

Các thí sinh được trao danh hiệu đại sứ tại Hoa hậu Việt Nam 2026: Trần Xuân Khánh Linh (Đại sứ Nhân ái), Đinh Diệu Anh (Đại sứ Thời trang và thể thao) và Tạ Thị Hoa (Đại sứ Du lịch và môi trường) ẢNH: BTC

Đêm hội nhan sắc và nghệ thuật

Lấy cảm hứng từ lụa và chiếc lá, sân khấu chung kết có diện tích hơn 2.000 m², được thiết kế với những dải kiến trúc mềm mại và các lớp cánh cửa tượng trưng cho hành trình trưởng thành của thí sinh.

Top 25 mở màn các phần thi thời trang với bộ sưu tập áo dài "Mạch Liên Hoa" của hoa hậu Ngọc Hân và nhà thiết kế Hạnh Nguyễn, lấy cảm hứng từ tranh sen của họa sĩ Bùi Trọng Dư. Tiếp đó, các thí sinh trình diễn áo tắm trong bộ sưu tập "Pearlescent Bloom - Ngọc ngà tỏa sáng" của Dery Swimwear, trước khi bước vào phần thi trang phục dạ hội.

Đêm chung kết còn có sự góp mặt của các ca sĩ Văn Mai Hương, Minh Hằng, S.T Sơn Thạch, MAIQUINN cùng vũ đoàn Sắc Màu. Chương trình do MC Đức Bảo và Khánh Vy dẫn dắt.

Khởi nguồn từ cuộc thi do Báo Tiền Phong tổ chức gần bốn thập kỷ trước, Hoa hậu Việt Nam tiếp tục hành trình tìm kiếm và tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Đêm chung kết tại Hải Phòng khép lại mùa giải 2026, với thông điệp về sự kết nối giữa nhan sắc, trí tuệ, văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.