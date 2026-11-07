Thanh Thủy, Hà Trúc Linh đọ sắc, khuấy động thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026

Tối 7.11, chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (P.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng), với sự tranh tài của 25 thí sinh xuất sắc nhất.

Hoa hậu Thanh Thủy và Hà Trúc Linh đứng chung khung hình, tạo nên khoảnh khắc bùng nổ ở thảm đỏ chung kết hoa hậu Việt Nam 2026 ẢNH: QUỐC NAM

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dù 20 giờ chương trình mới chính thức bắt đầu, từ 19 giờ, khu vực thảm đỏ đã trở nên sôi động với sự xuất hiện của nhiều hoa hậu, á hậu và nghệ sĩ nổi tiếng.

Đáng chú ý, hoa hậu Thanh Thủy và Hà Trúc Linh trở thành những gương mặt thu hút sự quan tâm trên thảm đỏ. Sự góp mặt của hai người đẹp cùng dàn khách mời khiến không khí trước giờ khai màn thêm náo nhiệt.

Hoa hậu Hà Trúc Linh rạng ngời trên thảm đỏ ẢNH: QUỐC NAM

Bên ngoài khu vực tổ chức, đông đảo khán giả đổ về Quảng trường Danh Vọng từ sớm. Các hàng ghế trên khán đài dần được lấp kín, trong khi khu vực thảm đỏ liên tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

25 người đẹp tranh vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026

Trong khi thảm đỏ sôi động, phía sau sân khấu, 25 thí sinh bước vào những công đoạn chuẩn bị cuối cùng trước đêm thi quyết định.

Dàn hoa hậu làm nóng không khí trước giờ G ẢNH: QUỐC NAM

Tại khu vực hậu trường, các người đẹp được ê-kíp trang điểm, làm tóc và hoàn thiện trang phục. Từng chi tiết được chăm chút để các thí sinh tự tin bước lên sân khấu, thể hiện phong độ tốt nhất trong đêm chung kết.

Mai Phương, Hoa hậu Việt Nam 2002 quê Hải Phòng xuất hiện tại sự kiện để cổ vũ cho các thí sinh ẢNH: T.P

Sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026 được thiết kế ngoài trời tại Quảng trường Danh Vọng, lấy cảm hứng từ thông điệp Dệt di sản - Mở lối thanh xuân. Hình tượng tấm lụa và chiếc lá được sử dụng làm điểm nhấn, gợi sự kết nối giữa những giá trị văn hóa truyền thống với sức sống của thế hệ trẻ.

Người thân cổ vũ cho thí sinh quê nhà Lưu Phương Anh đến từ Hải Phòng ẢNH: QUỐC NAM

Khởi động từ tháng 6, Hoa hậu Việt Nam 2026 mang chủ đề Miền hương sắc, hướng đến tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam ở các vùng miền, đồng thời đề cao tri thức, nhân cách và trách nhiệm với cộng đồng.

Hội đồng giám khảo gồm nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, làm trưởng ban; đạo diễn Đặng Thái Huyền; PGS-TS Nguyễn Việt Khôi; đạo diễn Lê Thiện Viễn; nhà thiết kế Lê Thanh Hòa; MC, biên tập viên Trần Hồng Ngọc và Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

Đêm chung kết được chờ đợi với những màn trình diễn của 25 thí sinh, trước khi ban tổ chức công bố chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.