Người đẹp Trân Đài giành thành tích đầu tiên tại 'Hoa hậu Chuyển giới quốc tế'

Trân Đài và các thí sinh Miss International Queen 2022 vừa bước vào phần thi Trang phục dân tộc và Tài năng. Tuy chỉ là phần thi phụ nhưng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đây là dịp để các người đẹp quảng bá văn hóa của quê hương thông qua những bộ trang phục đẹp mắt, đồng thời bộc lộ năng khiếu của mình từ những tiết mục được chuẩn bị chỉn chu.

Ở phần thi Trang phục dân tộc, Trân Đài diện thiết kế Kim thực của tác giả Nguyễn Minh Triết. Bộ trang phục được lấy ý tưởng từ cây lúa, con cò, chim hạc và mặt trời, mang ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp ngành nông nghiệp lúa nước lâu đời của Việt Nam. Thiết kế mang sắc vàng nổi bật, với phần khung phía sau được thực hiện công phu, giúp người đẹp chuyển giới 9X nổi bật khi trình diễn.

Xuất hiện trên sân khấu, Phùng Trương Trân Đài gây ấn tượng bởi vẻ sắc sảo, cuốn hút. Cô toát lên sự tự tin khi diện trên người bộ trang phục mang nét độc đáo của quê hương. Ở giữa sân khấu, quán quân Đại sứ hoàn mỹ 2020 hô to hai tiếng Việt Nam trong sự cổ vũ của khán giả.





Đặc biệt, cũng trong ngày 20.6, Trân Đài đã nhận được giải thưởng Best Talent tại Miss International Queen 2022. Trên sân khấu xứ sở chùa Vàng, người đẹp Việt thể hiện bản mash-up If i were a boy và Be a star. Với chất giọng nội lực và vũ đạo thuần thục, cô hoàn chinh phục ban giám khảo để giành thành tích cao nhất ở vòng thi phụ này.

Sắp tới, Trân Đài sẽ tiếp tục hành trình chinh phục vương miện Miss International Queen 2022 với hai đêm thi quan trọng là bán kết (23.6) và chung kết (25.6) diễn ra tại Pattaya - Thái Lan. Người đẹp chuyển giới đặt mục tiêu vào Top 3 chung cuộc.