Theo chuyên trang Verywell Health (Mỹ), lượng vitamin D được tạo ra khi phơi nắng không phụ thuộc vào một mốc thời gian cố định, mà chịu tác động của nhiều yếu tố như cường độ tia cực tím UVB, thời điểm trong ngày, mùa, màu da và mức độ che chắn của môi trường xung quanh.

Người đô thị nên phơi nắng khi nào để đủ vitamin D?

Các nghiên cứu cho thấy khi chỉ số tia cực tím (UVI) dưới khoảng 3, khả năng tổng hợp vitamin D qua da là rất hạn chế, nhất là tại các khu vực đô thị có nhiều mây hoặc ô nhiễm không khí. Đồng thời, các chuyên gia khuyến nghị nên theo dõi chỉ số UV thay vì đếm số phút một cách cứng nhắc.