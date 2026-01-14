Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Người đô thị nên phơi nắng khi nào để đủ vitamin D?
Video Sức khỏe

Người đô thị nên phơi nắng khi nào để đủ vitamin D?

Ngọc Quý - Triệu Hà
14/01/2026 06:08 GMT+7

Ánh nắng mặt trời giúp cơ thể tổng hợp vitamin D. Với người sống ở đô thị, việc tạo đủ vitamin D từ ánh nắng không hề đơn giản do ảnh hưởng của nhà cao tầng, ô nhiễm không khí và thói quen sinh hoạt trong nhà. Vậy thời điểm và thời gian phơi nắng như thế nào là hợp lý để vừa bảo vệ sức khỏe, vừa tránh rủi ro cho làn da?

Theo chuyên trang Verywell Health (Mỹ), lượng vitamin D được tạo ra khi phơi nắng không phụ thuộc vào một mốc thời gian cố định, mà chịu tác động của nhiều yếu tố như cường độ tia cực tím UVB, thời điểm trong ngày, mùa, màu da và mức độ che chắn của môi trường xung quanh. 

Người đô thị nên phơi nắng khi nào để đủ vitamin D? - Ảnh 1.

Người đô thị nên phơi nắng khi nào để đủ vitamin D?

Các nghiên cứu cho thấy khi chỉ số tia cực tím (UVI) dưới khoảng 3, khả năng tổng hợp vitamin D qua da là rất hạn chế, nhất là tại các khu vực đô thị có nhiều mây hoặc ô nhiễm không khí. Đồng thời, các chuyên gia khuyến nghị nên theo dõi chỉ số UV thay vì đếm số phút một cách cứng nhắc.

Tin liên quan

Tác dụng không ngờ của vitamin D3 đến tim mạch

Tác dụng không ngờ của vitamin D3 đến tim mạch

Một nghiên cứu mới được công bố tại Phiên họp Khoa học của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2025 cho thấy, việc bổ sung vitamin D3 theo nhu cầu cá nhân có thể giúp giảm đến 50% nguy cơ đau tim lần thứ hai ở những người từng bị nhồi máu cơ tim.

7 dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu vitamin D dễ bỏ qua

Khám phá thêm chủ đề

Vitamin d Phơi nắng ô nhiễm không khí Tia cực tím tia UV Ung thư da
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận