Người độc thân, về hưu mua nhà ở xã hội thế nào?

Chị Lâm Thị H. cho hay đang ở tình trạng độc thân, có thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng. Chị đứng tên mua nhà ở xã hội, hồ sơ đã hợp lệ, bốc trúng căn và tiến hành thanh toán. Nhưng chị H. rất lo lắng trong quá trình thanh toán các đợt nếu kết hôn, khi làm sổ đỏ đứng tên hai vợ chồng thì hợp đồng có bị chấm dứt hoặc xét duyệt lại hồ sơ không?

Một dự án nhà ở xã hội ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), sau khi ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập đầy đủ danh sách các đối tượng (bao gồm cả các thành viên trong hộ) đã được mua nhà ở xã hội gửi về Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để công bố công khai trong thời hạn 30 ngày.

Sở Xây dựng có trách nhiệm cập nhật danh sách các đối tượng được mua nhà ở xã hội lên trang thông tin điện tử của sở và gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi...

"Pháp luật về nhà ở chỉ quy định điều kiện về nhà ở và điều kiện về thu nhập của đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở (điều kiện của người đứng đơn) khi xét duyệt hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Tại thời điểm nộp hồ sơ, khách hàng phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở để được mua nhà ở xã hội", Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho hay.

Như vậy, người độc thân đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, trong quá trình đóng tiền mua nhà nếu kết hôn cũng không ảnh hưởng đến hợp đồng mua bán.

Viên chức về hưu có được mua nhà ở xã hội?

Ông Võ Quang Trọng (Đồng Tháp) cho biết vợ chồng ông là giáo viên đã về hưu. Lương mỗi tháng cả hai vợ chồng 22 triệu, chưa đứng tên nhà đất và hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức. Ông đăng ký mua nhà ở xã hội khu công Nghiệp Tân Hương, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp (xã Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang cũ).

Ông Trọng đã làm các xác nhận ở trường cũ về việc ông là viên chức đã nghỉ hưu, và có quyết định chế độ hưởng lương hưu hằng tháng. Văn phòng đăng ký đất đai cũng xác nhận vợ chồng ông chưa đứng tên nhà đất.

Tuy nhiên, theo ông Trọng, Sở Xây dựng Đồng Tháp không đồng ý nhận hồ sơ, vì lý do ông là viên chức đã về hưu nên không được hỗ trợ chính sách về nhà ở xã hội. Yêu cầu xét theo diện là lao động tự do (không hợp đồng lao động).

"Vậy cán bộ công chức viên chức về hưu thì có được mua nhà ở xã hội hay không? Nếu được thì cần làm thủ tục gì, cơ quan nào xác nhận về đối tượng và đối tượng mua sẽ là đối tượng gì?", ông Trọng băn khoăn.

Trước câu hỏi này, đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết, điều 76 luật Nhà ở năm 2023 đã quy định cụ thể đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, có "người thu nhập thấp tại khu vực đô thị".

Theo khoản 1 điều 29 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP, trường hợp chưa sở hữu nhà ở được xác định khi đối tượng được mua nhà ở xã hội, hoặc vợ (chồng) không có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại địa phương nơi có dự án nhà ở xã hội.

Nghị định số 261 đã nâng điều kiện về thu nhập với người mua nhà ở xã hội. Theo đó, người đứng đơn và vợ (chồng) tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 40 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do đơn vị công tác xác nhận.

Trường hợp người kê khai đang được hưởng lương hưu do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả thì bảo hiểm hoặc UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú, tạm trú thực hiện việc xác nhận.

Với người đã nghỉ chế độ (nghỉ hưu) thì ghi rõ: người thu nhập thấp tại khu vực đô thị (nghỉ hưu). Bộ Xây dựng cho hay, người nghỉ hưu đảm bảo điều kiện về thu nhập, điều kiện về nhà ở theo các quy định trên thì được mua nhà ở xã hội.