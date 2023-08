Người dùng bắt đầu 'quay lưng' với iPhone 14 Pro

Theo Neowin, điều này gây ngạc nhiên vì các mẫu iPhone 14 cơ bản có giá rẻ hơn thường bán được ít hơn so với các mẫu Pro. Báo cáo cho thấy, iPhone 14 6,1 inch đã có doanh số vượt qua cả iPhone 14 Pro Max, vốn chỉ chiếm 10,7% thị phần doanh thu trong quý 2. Trong khi đó, iPhone 14 Pro chiếm 9,2% thị phần.



Người tiêu dùng quan tâm đến các mẫu iPhone cơ bản thay vì iPhone 14 Pro CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Điều này thể hiện sự đảo ngược so với quý đầu tiên của năm khi iPhone 14 Pro Max là mẫu iPhone bán chạy nhất với những tính năng độc quyền như Dynamic Island, camera 48 MP và màn hình Always On.

Cũng theo DSCC, tổng doanh số smartphone OLED đã tăng 4% so với quý 1/2023 và 1% so với quý 2/2022. Apple là công ty duy trì vị trí dẫn đầu với 32% thị phần, mặc dù giảm so với 39% trong quý trước. Samsung ở vị trí thứ hai với 23% thị phần. Đáng chú ý, iPhone 13 ra mắt vào năm 2021 đứng thứ hai về doanh số riêng lẻ với 11,1% thị phần, đánh bại iPhone 14 Pro Max mới hơn. Các con số thị phần cụ thể như sau:

iPhone 14: 15,3%

iPhone 13: 11,1%

iPhone 14 Pro Max: 10,7%

iPhone 14 Pro: 9,2%

Samsung Galaxy S23 Ultra: 5,2%

Báo cáo trên báo hiệu nhu cầu đối với các mẫu iPhone 14 đang chậm lại do người tiêu dùng chờ đợi dòng iPhone 15 dự kiến ra mắt vào tháng tới. iPhone 15 Pro và 15 Pro Max được đồn đại sẽ mang đến nhiều nâng cấp hơn so với tiền nhiệm. Điều này bao gồm A17 Bionic dự kiến có 6 lõi GPU và 6 lõi CPU chạy ở tốc độ 3,7 GHz. Đây là một sự tăng nhẹ so với A16 Bionic vốn có 5 lõi GPU và 6 lõi CPU. A17 Bionic cũng được đồn đại hỗ trợ 6 GB LPDDR5 DRAM, bằng với tiền nhiệm của nó.

Cuối cùng, bất chấp sự sụt giảm liên tiếp, Apple vẫn thống trị thị trường smartphone màn hình OLED. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đáng ngạc nhiên của mẫu iPhone 14 cơ bản cho thấy người tiêu dùng đang bắt đầu quan tâm trở lại các lựa chọn có chi phí thấp hơn.