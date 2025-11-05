Người đứng đầu gia đình giàu nhất Anh qua đời

Đại diện phát ngôn của tỉ phú Hinduja cho biết ông qua đời ngày 4.11 tại thủ đô London của Anh sau thời gian dài lâm bệnh, The Guardian đưa tin. Trong thông cáo, gia đình ông Hinduja bày tỏ: "Ông ra đi để lại khoảng trống lớn trong trái tim chúng tôi. Ông sẽ luôn được nhớ đến vì tinh thần làm việc phi thường".

Ông Gopichand Hinduja, thường được gọi tên thân mật là "GP", cùng người anh quá cố Srichand Hinduja (mất năm 2023) trong nhiều năm là đồng Chủ tịch Tập đoàn Hinduja - một đế chế đa ngành hoạt động tại 48 quốc gia, với hơn 150.000 nhân viên trên toàn cầu.

Ảnh được chụp năm 2005 tỉ phú Gopichand Hinduja (trái) vừa qua đời ngày 4.11, bên cạnh ông là người anh Srichand Hinduja, mất năm 2023 ẢNH: AFP

Sinh ra ở Ấn Độ, ông Gopichand Hinduja là con trai thứ 2 trong gia đình 4 anh em. Cả 4 người đã cùng nhau điều hành và mở rộng tập đoàn gia đình suốt nhiều thập niên, sau khi chuyển đến London vào thập niên 1970. Ông Gopichand Hinduja đã góp phần biến doanh nghiệp nhỏ của người cha, chuyên về dệt may và thương mại, trở thành một đơn vị có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Gia đình Hinduja đứng đầu trong danh sách tỉ phú giàu nhất nước Anh của Sunday Times, với tổng tài sản trong xếp hạng mới nhất là 35,3 tỉ bảng Anh (hơn 46 tỉ USD). Gia đình này cũng sở hữu nhiều bất động sản ở những vị trí đắc địa tại London.

Hiện chưa rõ ai sẽ là người tiếp theo điều hành Tập đoàn Hinduja. Hai người em còn lại của ông Gopichand - ông Prakash Hinduja và em út Ashok Hinduja - đều có những vai trò tại tập đoàn và được kỳ vọng sẽ đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.