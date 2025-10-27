Người dùng iPhone dở khóc dở cười vì lỗi bàn phím iOS 26

Trong iOS 26, không chỉ có thiết kế Liquid Glass mới lạ mà người dùng iPhone còn phải đối mặt với nhiều thay đổi khác trong giao diện người dùng. Những thay đổi này có thể khiến người dùng phải làm quen lại với một số tính năng, đặc biệt là khi cập nhật từ iOS 18 hoặc sử dụng các mẫu iPhone 17 mới được cài sẵn iOS 26. Đặc biệt, thời lượng pin trên các mẫu iPhone cũ cũng có thể bị giảm khi chạy iOS 26.

iPhone gõ chữ 'U' ra 'J' sau khi cập nhật iOS 26 ẢNH: YOUTUBE

Tuy nhiên, một vấn đề nghiêm trọng hơn đang khiến người dùng cảm thấy khó chịu: bàn phím trên iOS 26 dường như gặp lỗi nhận diện. Điều này đã được nhiều người dùng phản ánh, trong đó cho biết họ thường xuyên gặp phải lỗi gõ sai chữ cái, ngay cả khi tính năng tự động sửa lỗi đã được tắt.

iOS 26 khiến bàn phím iPhone 'loạn thần'

Điều này được thể hiện trong video được chia sẻ bởi YouTuber Michi NekoMichi, nơi anh gõ đúng chữ cái nhưng iPhone lại nhận diện sai, ví dụ như gõ chữ "U" nhưng lại hiển thị "J" hoặc "H".

Video này đã nhanh chóng lan truyền trên YouTube và Reddit, cho thấy đây không phải là vấn đề riêng cho một cá nhân nào đó. Một người dùng Reddit chia sẻ: "Tôi đã đổ lỗi cho việc mình già đi về những lỗi đánh máy này, nhưng giờ tôi nhận ra có thể đây là lỗi của Apple". Một người khác là nhà phát triển iOS cũng bày tỏ sự thất vọng về bàn phím của iOS, cho rằng đây là vấn đề cần được ưu tiên khắc phục từ lâu.

Hiện tại, người dùng chỉ có thể gửi phản hồi cho Apple thông qua cổng thông tin của họ và chờ đợi công ty xử lý vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thời gian khắc phục sẽ mất bao lâu, trong khi Apple vẫn chưa có thông báo chính thức về lỗi này.