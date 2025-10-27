Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Người dùng iPhone dở khóc dở cười vì lỗi bàn phím iOS 26

Kiến Văn
Kiến Văn
27/10/2025 17:44 GMT+7

Nhiều người dùng phản ánh bàn phím iOS 26 liên tục nhận diện sai chữ cái, ngay cả khi họ gõ hoàn toàn chính xác và đã tắt tính năng tự động sửa lỗi.

Trong iOS 26, không chỉ có thiết kế Liquid Glass mới lạ mà người dùng iPhone còn phải đối mặt với nhiều thay đổi khác trong giao diện người dùng. Những thay đổi này có thể khiến người dùng phải làm quen lại với một số tính năng, đặc biệt là khi cập nhật từ iOS 18 hoặc sử dụng các mẫu iPhone 17 mới được cài sẵn iOS 26. Đặc biệt, thời lượng pin trên các mẫu iPhone cũ cũng có thể bị giảm khi chạy iOS 26.

Người dùng iPhone dở khóc dở cười vì lỗi bàn phím iOS 26 - Ảnh 1.

iPhone gõ chữ 'U' ra 'J' sau khi cập nhật iOS 26

ẢNH: YOUTUBE

Tuy nhiên, một vấn đề nghiêm trọng hơn đang khiến người dùng cảm thấy khó chịu: bàn phím trên iOS 26 dường như gặp lỗi nhận diện. Điều này đã được nhiều người dùng phản ánh, trong đó cho biết họ thường xuyên gặp phải lỗi gõ sai chữ cái, ngay cả khi tính năng tự động sửa lỗi đã được tắt.

iOS 26 khiến bàn phím iPhone 'loạn thần'

Điều này được thể hiện trong video được chia sẻ bởi YouTuber Michi NekoMichi, nơi anh gõ đúng chữ cái nhưng iPhone lại nhận diện sai, ví dụ như gõ chữ "U" nhưng lại hiển thị "J" hoặc "H".

Video này đã nhanh chóng lan truyền trên YouTube và Reddit, cho thấy đây không phải là vấn đề riêng cho một cá nhân nào đó. Một người dùng Reddit chia sẻ: "Tôi đã đổ lỗi cho việc mình già đi về những lỗi đánh máy này, nhưng giờ tôi nhận ra có thể đây là lỗi của Apple". Một người khác là nhà phát triển iOS cũng bày tỏ sự thất vọng về bàn phím của iOS, cho rằng đây là vấn đề cần được ưu tiên khắc phục từ lâu.

Hiện tại, người dùng chỉ có thể gửi phản hồi cho Apple thông qua cổng thông tin của họ và chờ đợi công ty xử lý vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thời gian khắc phục sẽ mất bao lâu, trong khi Apple vẫn chưa có thông báo chính thức về lỗi này.

Tin liên quan

iOS 26 giúp nâng tầm Apple Maps cho người dùng iPhone

iOS 26 giúp nâng tầm Apple Maps cho người dùng iPhone

iOS 26 mang đến nhiều cập nhật mới cho trải nghiệm giao diện người dùng iPhone, trong đó nổi bật là ứng dụng Apple Maps.

Khám phá thêm chủ đề

iOS 26 Bàn phím sự cố Phần mềm Iphone
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận