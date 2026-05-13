Người dùng laptop đang lãng phí tiền cho đế tản nhiệt?

Kiến Văn
13/05/2026 14:54 GMT+7

Nhiều người mua đế tản nhiệt để giảm nhiệt cho laptop, tuy nhiên hiệu suất cải thiện thực tế thường thấp hơn kỳ vọng ban đầu.

Là thiết bị đa năng phục vụ cho công việc, giải trí và có tính di động cao, laptop cho phép người dùng sử dụng ở nhiều nơi như văn phòng, quán cà phê hay ngay cả trên giường. Tuy nhiên, khi thực hiện các tác vụ nặng như chơi game hay chỉnh sửa video, laptop có thể bị quá nóng, đặc biệt là những thiết bị cũ.

Đế tản nhiệt không phù hợp cho nhiều người dùng laptop

Trong trường hợp này, đế tản nhiệt thường được quảng cáo như một giải pháp để giảm nhiệt độ cho laptop bằng cách thổi luồng khí mát vào thiết bị, từ đó cải thiện hiệu suất.

Mặc dù vậy, các thử nghiệm thực tế cho thấy, mặc dù hiệu suất của laptop được cải thiện khi sử dụng đế tản nhiệt, tuy nhiên mức cải thiện không đáng kể, không đủ để tăng tốc độ tải các game như Baldur's Gate 3. Tuy đế tản nhiệt có thể giúp ngăn ngừa hiện tượng quá nóng, nhưng hiệu quả không đảm bảo ở mức tuyệt đối.

Các giải pháp tản nhiệt laptop thay vì đế tản nhiệt

Với người dùng thông thường, nếu chỉ thực hiện các tác vụ nhẹ nhàng như kiểm tra email hay duyệt web, việc đầu tư vào đế tản nhiệt là không cần thiết. Ngược lại, nếu thường xuyên thực hiện các tác vụ đòi hỏi cấu hình cao, một đế tản nhiệt có thể hữu ích, mặc dù nhiều laptop chơi game cao cấp ngày nay đã tích hợp phần mềm quản lý quạt như Nitro Sense.

Ngoài đế tản nhiệt, người dùng cũng có thể xem xét các giải pháp thay thế khác. Ví dụ, giá đỡ laptop có thể nâng thiết bị lên khỏi mặt bàn nhằm giúp các lỗ thông hơi không bị tắc nghẽn và quạt hoạt động hiệu quả hơn. Đáng chú ý, cách thiết kế này không chỉ giúp giảm nhiệt độ mà còn cải thiện tư thế làm việc.

Tóm lại, trong khi đế tản nhiệt có thể hữu ích trong một số trường hợp, đó không phải là giải pháp tối ưu cho mọi người dùng. Nếu đang gặp vấn đề với laptop của mình, người dùng hãy cân nhắc các lựa chọn khác trước khi quyết định đầu tư vào đế tản nhiệt.

Chọn vỏ nhựa hay kim loại để giúp laptop mát hơn?

Laptop kim loại có thể hoạt động ổn định hơn nhờ tản nhiệt tốt nhưng lại khiến người dùng cảm thấy nóng khi sử dụng.

