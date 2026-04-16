Người dùng Việt đã có thể dùng 'Trí thông minh cá nhân' của Gemini

Google vừa chính thức ra mắt tính năng Trí thông minh cá nhân (Personal Intelligence) cho người dùng Gemini tại hầu hết các quốc gia, trong đó có cả thị trường Việt Nam. Đây là tính năng được thiết kế nhằm biến AI này thành một 'thư ký riêng', có khả năng thấu hiểu sâu sắc những vấn đề riêng tư mà người dùng quan tâm nhất bằng cách kết nối với các ứng dụng trong hệ sinh thái Google.

Tính năng 'Trí thông minh cá nhân' của Gemini có mặt tại Việt Nam

Cốt lõi của tính năng này nằm ở khả năng thiết lập sự liên kết giữa Gemini với các dịch vụ như Gmail, Google Photos, YouTube và Search. Khác với các công cụ tìm kiếm thông thường, Trí thông minh cá nhân sở hữu hai thế mạnh là lập luận trên các nguồn dữ liệu phức tạp và truy xuất chi tiết cụ thể từ email hoặc ảnh chụp để đưa ra câu trả lời được tùy chỉnh riêng cho từng cá nhân.

Ví dụ, khi người dùng yêu cầu tổng hợp kế hoạch du lịch, Gemini có thể tự động tham chiếu các xác nhận đặt phòng trong Gmail, tìm kiếm ảnh chụp màn hình bản đồ trong Photos và gợi ý địa điểm ăn uống từ lịch sử xem trên YouTube để tạo ra một lịch trình thống nhất.

Trí thông minh cá nhân đến với người dùng Gemini tại Việt Nam ẢNH: GOOGLE

Về vấn đề quyền riêng tư, Google khẳng định tính năng này được tắt theo mặc định và chỉ hoạt động khi người dùng chủ động kích hoạt cũng như lựa chọn các ứng dụng muốn kết nối. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ an toàn tại Google và không cần gửi đi nơi khác để thực hiện việc cá nhân hóa.

Đáng chú ý, hệ thống sẽ cố gắng trích dẫn hoặc giải thích nguồn gốc thông tin đã sử dụng để người dùng có thể kiểm chứng độ chính xác. Google cũng cam kết không sử dụng trực tiếp nội dung từ hộp thư Gmail hay thư viện ảnh Photos để huấn luyện mô hình; thay vào đó, việc cải thiện chất lượng AI chỉ dựa trên một lượng thông tin hạn chế như câu lệnh và phản hồi đã được ẩn danh hóa.

Mặc dù mang lại nhiều tiện ích, Google vẫn thừa nhận những hạn chế nhất định của hệ thống trong giai đoạn này, trong đó có khả năng đưa ra câu trả lời chưa chuẩn xác hoặc tình trạng 'cá nhân hóa quá mức' khi liên kết các thông tin không liên quan. AI đôi khi cũng gặp khó khăn trong việc nắm bắt những thay đổi tinh tế trong quan hệ xã hội hoặc bối cảnh thực tế đằng sau các thói quen của người dùng.

Hiện tại, tính năng này đang được triển khai cho các tài khoản Google AI Plus, Pro và Ultra, và dự kiến sẽ mở rộng cho người dùng miễn phí trong vài tuần tới trên cả nền tảng Web, Android và iOS.