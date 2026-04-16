Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Người dùng Việt đã có thể dùng 'Trí thông minh cá nhân' của Gemini

Phong Đỗ
16/04/2026 10:00 GMT+7

Google chính thức triển khai tính năng 'Trí thông minh cá nhân' của Gemini trên toàn cầu, trong đó có cả thị trường Việt Nam.

Google vừa chính thức ra mắt tính năng Trí thông minh cá nhân (Personal Intelligence) cho người dùng Gemini tại hầu hết các quốc gia, trong đó có cả thị trường Việt Nam. Đây là tính năng được thiết kế nhằm biến AI này thành một 'thư ký riêng', có khả năng thấu hiểu sâu sắc những vấn đề riêng tư mà người dùng quan tâm nhất bằng cách kết nối với các ứng dụng trong hệ sinh thái Google.

Cốt lõi của tính năng này nằm ở khả năng thiết lập sự liên kết giữa Gemini với các dịch vụ như Gmail, Google Photos, YouTube và Search. Khác với các công cụ tìm kiếm thông thường, Trí thông minh cá nhân sở hữu hai thế mạnh là lập luận trên các nguồn dữ liệu phức tạp và truy xuất chi tiết cụ thể từ email hoặc ảnh chụp để đưa ra câu trả lời được tùy chỉnh riêng cho từng cá nhân.

Ví dụ, khi người dùng yêu cầu tổng hợp kế hoạch du lịch, Gemini có thể tự động tham chiếu các xác nhận đặt phòng trong Gmail, tìm kiếm ảnh chụp màn hình bản đồ trong Photos và gợi ý địa điểm ăn uống từ lịch sử xem trên YouTube để tạo ra một lịch trình thống nhất.

ẢNH: GOOGLE

Về vấn đề quyền riêng tư, Google khẳng định tính năng này được tắt theo mặc định và chỉ hoạt động khi người dùng chủ động kích hoạt cũng như lựa chọn các ứng dụng muốn kết nối. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ an toàn tại Google và không cần gửi đi nơi khác để thực hiện việc cá nhân hóa.

Đáng chú ý, hệ thống sẽ cố gắng trích dẫn hoặc giải thích nguồn gốc thông tin đã sử dụng để người dùng có thể kiểm chứng độ chính xác. Google cũng cam kết không sử dụng trực tiếp nội dung từ hộp thư Gmail hay thư viện ảnh Photos để huấn luyện mô hình; thay vào đó, việc cải thiện chất lượng AI chỉ dựa trên một lượng thông tin hạn chế như câu lệnh và phản hồi đã được ẩn danh hóa.

Mặc dù mang lại nhiều tiện ích, Google vẫn thừa nhận những hạn chế nhất định của hệ thống trong giai đoạn này, trong đó có khả năng đưa ra câu trả lời chưa chuẩn xác hoặc tình trạng 'cá nhân hóa quá mức' khi liên kết các thông tin không liên quan. AI đôi khi cũng gặp khó khăn trong việc nắm bắt những thay đổi tinh tế trong quan hệ xã hội hoặc bối cảnh thực tế đằng sau các thói quen của người dùng.

Hiện tại, tính năng này đang được triển khai cho các tài khoản Google AI Plus, Pro và Ultra, và dự kiến sẽ mở rộng cho người dùng miễn phí trong vài tuần tới trên cả nền tảng Web, Android và iOS.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận