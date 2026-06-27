Người dùng Windows 10 có thêm một năm cập nhật bảo mật miễn phí

Theo TechSpot, Microsoft đã âm thầm gia hạn thời gian cung cấp cập nhật bảo mật cho hệ điều hành Windows 10 đến ngày 12.10.2027, tức thêm một năm so với mốc trước đó. Thay đổi này xuất hiện trên trang hỗ trợ của Microsoft nhưng không đi kèm thông báo chính thức.

Windows 10 đã hết vòng đời hỗ trợ chính thức từ ngày 14.10.2025. Sau thời điểm này, người dùng muốn tiếp tục nhận các bản vá quan trọng phải tham gia chương trình Extended Security Updates (ESU). Đây là chương trình giúp thiết bị vẫn được cập nhật bảo mật, dù hệ điều hành không còn nằm trong chu kỳ hỗ trợ thông thường.

Việc gia hạn cập nhật bảo mật phản ánh thực tế Windows 10 vẫn còn lượng lớn người dùng chưa thể hoặc chưa muốn chuyển sang Windows 11 ẢNH: WINDOWS CENTRAL

Với thiết bị cá nhân không thuộc doanh nghiệp, người dùng có thể nhận ESU bằng một trong ba cách: đổi 1.000 điểm Microsoft Rewards, trả một lần 30 USD hoặc đồng bộ thiết lập PC với tài khoản Microsoft thông qua ứng dụng Windows Backup để được miễn phí. Riêng tại Khu vực Kinh tế châu Âu, người dùng được tiếp cận ESU miễn phí sau phản ứng từ tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Euroconsumers về các điều kiện đăng ký ban đầu.

Việc kéo dài ESU giúp người dùng Windows 10 có thêm thời gian cân nhắc giữa nâng cấp lên Windows 11, tiếp tục dùng hệ điều hành cũ với rủi ro bảo mật hoặc chuyển sang lựa chọn khác.

Windows 10 vẫn còn lượng người dùng lớn

Quyết định của Microsoft phản ánh thực tế Windows 10 vẫn còn được sử dụng rộng rãi. Dù Windows 11 đã tăng mạnh sau khi Windows 10 kết thúc hỗ trợ chính thức và đạt 72,57% thị phần máy tính để bàn toàn cầu vào tháng 2.2026, vẫn còn một lượng lớn người dùng chưa chuyển sang hệ điều hành mới.

Một phần nguyên nhân đến từ yêu cầu phần cứng của Windows 11. Hàng trăm triệu PC được cho là không đáp ứng điều kiện nâng cấp, đặc biệt liên quan yêu cầu TPM 2.0. Điều này khiến nhiều máy tính vẫn hoạt động tốt nhưng không thể cài Windows 11 theo cách chính thức.

Ngoài yếu tố phần cứng, một số người dùng cũng không mặn mà với Windows 11 vì cho rằng các nâng cấp chưa đủ thuyết phục hoặc không hài lòng với việc hệ điều hành mới tích hợp nhanh các tính năng AI. Một số bản cập nhật Windows 11 gần đây cũng bị phàn nàn vì lỗi phát sinh.

Trong khi đó, các lựa chọn thay thế đã bắt đầu xuất hiện. Dịch vụ 0patch tuyên bố sẽ cung cấp bản vá bảo mật bên thứ ba cho Windows 10 đến năm 2030. Một số sáng kiến khác hướng người dùng chuyển sang hệ điều hành Linux, đặc biệt với các PC không đủ điều kiện chạy Windows 11. Việc Microsoft kéo dài cập nhật miễn phí không làm Windows 10 trở lại vòng đời hỗ trợ chính thức, nhưng giúp giảm áp lực trước mắt cho người dùng còn phụ thuộc vào hệ điều hành này.