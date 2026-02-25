Người giúp việc lương 8 triệu lì xì ngược lại chủ nhà 1,5 triệu đồng dịp tết

Dịp tết vừa qua, chị Phạm Như (30 tuổi, ở phường Bình Dương, TP.HCM) được bà Hoa (58 tuổi, quê ở Đồng Nai) - người giúp việc của gia đình lì xì cho chị và 2 con một phong bao lì xì có 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, bà Hoa còn lì xì cho em gái của chị Như 200.000 đồng. Hành động bất ngờ này khiến chị Như ngạc nhiên, chia sẻ lên mạng xã hội.



Phong bao lì xì chị Như nhận được từ người giúp việc ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Như cho biết bà Hoa mới làm việc tại gia đình chị được khoảng 2 tháng rưỡi. Dù thao tác còn chậm, bà luôn hết lòng yêu thương và chăm sóc 2 con của chị.

"Khi đưa phong bao lì xì, cô ấy chỉ nói chúc mừng năm mới gia đình mình. Cô giúp việc đã nhắn tin gửi những lời chúc tốt đẹp qua tin nhắn và dặn dò mấy đứa nhỏ trước khi về quê ăn tết", chị Như chia sẻ.

Bà Hoa khéo léo bế con của chị Như ẢNH: NVCC

Chị Như chia sẻ những hôm chị đi làm buổi trưa không kịp về nhà, bà Hoa đều chủ động gọi điện hỏi han: đã ăn uống gì chưa, đến nơi an toàn chưa, công việc có thuận lợi hay vất vả không. Sự quan tâm giản dị nhưng đều đặn ấy khiến chị cảm nhận rõ tình cảm chân thành mà người giúp việc dành cho gia đình mình.

Không chỉ vậy, mỗi lần về quê hay có dịp ra ngoài, bà Hoa lại mua chút quà quê mang lên biếu cả nhà. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự chu đáo, ấm áp, khiến gia đình chị Như thêm trân quý.

Đại gia đình của chị Như trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua ẢNH: NVCC

Theo lời chị Như, bà Hoa từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Hai người con trai của bà đều đã trưởng thành, một người đang theo học ngành y tại Đức, người còn lại làm việc ở Đài Loan. Bà Hoa ở nhà một mình buồn nên đi làm cho khuây khỏa, vơi bớt nỗi cô đơn. Gia đình chị Như thuê bà Hoa với mức lương 8 triệu đồng/tháng để phụ việc nhà và chăm 2 con nhỏ.

Thời gian đầu, bà Hoa làm việc chậm nên chị Như khá băn khoăn. Tuy nhiên, khi tiếp xúc lâu, chị nhận ra người giúp việc chân thành nên quyết định gắn bó. Chị nghĩ rằng trong công việc không ai hoàn hảo mọi thứ nên phải chấp nhận những khuyết điểm của họ.

"May mắn lắm mình mới gặp được cô giúp việc nhiệt tình. Nếu không có cô ấy, có lẽ mình khó có thể chu toàn công việc và gia đình như hiện tại", chị Như bày tỏ.

Bà Hoa đến với gia đình chị Như qua lời giới thiệu của người quen. Trước đó, chị từng tìm người giúp việc thông qua các trung tâm môi giới nhưng không tìm được người phù hợp. Có thời điểm, mỗi tháng chị phải thay đến 4 người, thậm chí có tuần đổi 3 người, có người chỉ làm được khoảng 20 ngày.

Vì vậy, khi gặp được bà Hoa, chị Như cảm thấy may mắn, nhất là trong thời điểm gia đình vừa chia tay người giúp việc đã gắn bó hơn 10 năm. Do tuổi cao, sức khỏe không còn đảm bảo, người cũ buộc phải nghỉ việc khiến chị không khỏi chật vật trong thời gian dài.