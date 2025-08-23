Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người hơn thập kỷ vẽ bảng hiệu Sài Gòn xưa
23/08/2025 13:52 GMT+7

Thu Giang
23/08/2025 13:52 GMT+7

Những tấm bảng hiệu mang đậm phong cách Sài Gòn xưa từng là hình ảnh quen thuộc trên các con phố giờ đây chỉ còn trong ký ức của đôi người. Song, trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP.HCM, anh Hoàng Đức Thuyên vẫn gắn bó với cái nghề vẽ bảng hiệu hơn thập kỷ với mong muốn lưu giữ nét văn hóa, gợi nhớ hình ảnh Sài Gòn xưa.

Người hơn thập kỷ vẽ bảng hiệu Sài Gòn xưa

Giữa phố thị sầm uất với muôn vàn bảng hiệu đèn LED hiện đại, vẫn có đâu đó những tấm bảng mang phong cách hoài cổ, tái hiện hình ảnh Sài Gòn xưa một cách giản dị mà đầy hoài niệm.

Tại cửa tiệm nhỏ vỏn vẹn 3 mét vuông mang tên “Bảng hiệu vẽ tay - Vẽ Sài Gòn xưa” trên đường Nguyễn Xiển (phường Long Bình, TP.HCM), anh Hoàng Đức Thuyên vẫn cần mẫn mỗi ngày với từng cây cọ, lọ sơn.

Tốt nghiệp cử nhân Hội họa, trường Đại học Nghệ thuật Huế rồi quyết định vào TP.HCM lập nghiệp, là người con của miền Trung nhưng tình yêu với Sài Gòn cùng nét đẹp xưa cũ đã giữ chân anh gắn bó với công việc này hơn 11 năm.

Từ những tấm tôn, mảnh gỗ, anh Thuyên đã “thổi hồn” vào nó bằng từng nét vẽ. Không chỉ để nhận diện thương hiệu, mỗi bảng hiệu còn là một lát cắt ký ức, gợi lại vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc của một thời đã qua.

Giữ gìn nét đẹp Sài Gòn xưa qua nghề vẽ bảng hiệu của anh Hoàng Đức Thuyên - Ảnh 1.

Hơn một thập kỷ, nghề vẽ bảng hiệu tưởng chừng hết thời này đã nuôi sống cả gia đình anh, nhưng anh gắn bó với nó không chỉ vì thế mà vì tình yêu, niềm hạnh phúc khi được làm nghề.

ẢNH: TUYẾN MINH

Trung bình mỗi tháng anh cho ra đời khoảng 30 - 40 bảng hiệu lớn nhỏ khác nhau. Phần lớn bảng hiệu mang phong cách hoài cổ này được đặt mua bởi các chủ quán cà phê, quán ăn, đặc biệt là được rất nhiều bạn trẻ đặt mua để làm đồ trang trí cho không gian quán. Nhờ được sự ủng hộ lớn, anh còn có những đơn hàng gửi đi cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài như Mỹ, Pháp, Úc… Tùy theo kích thước và chi tiết đơn giản hay phức tạp, một tấm bảng hiệu của anh có giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu.

Giữa dòng chảy của thời gian, nơi mà các bảng hiệu in ấn, đèn LED tràn ngập mọi ngóc ngách, thì những tấm bảng hiệu vẽ tay theo phong cách Sài Gòn xưa vẫn đọng lại những ký ức rất riêng. Không chỉ là công việc, với anh Thuyên, đó là một hành trình lưu giữ lại vẻ đẹp xưa cũ qua từng nét vẽ, từng mảng màu bằng tất cả tình yêu dành cho Sài Gòn, nơi anh chọn làm quê hương thứ hai của mình.

Phiên chợ xưa ‘bán’ tháng năm, ‘mua’ ký ức

Phiên chợ xưa ‘bán’ tháng năm, ‘mua’ ký ức

Đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, bên cạnh những món đồ hiện đại phục vụ nhu cầu sử dụng, nhiều người lại tìm đến những nơi bán đồ cổ để gợi nhớ ký ức một thời hay thỏa mãn niềm đam mê sưu tầm, lưu giữ làm kỷ niệm.

