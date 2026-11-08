Người Khmer từ Campuchia, Thái Lan về TP.HCM dự lễ dâng y Kathina

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Sáng 8.11, hàng ngàn phật tử về chùa Chantarangsay (TP.HCM) dự lễ dâng y Kathina, trong đó có người Khmer từ miền Tây, Campuchia và Thái Lan đến hành hương.
Sáng nay 8.11 (nhằm ngày 30 tháng 9 âm lịch), hàng ngàn phật tử người Khmer, kinh từ nhiều nơi đã tề tựu về chùa Chantarangsay (phường Xuân Hòa, TP.HCM) tham dự lễ dâng y Kathina.
Sau lễ bái Tam bảo, các phật tử bắt đầu tiến về đại sảnh của chùa cùng nghe hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Chantarangsay thuyết pháp, chia sẻ về ý nghĩa và thành tựu của việc dâng y Kathina.
Hòa thượng Danh Lung cho biết, lễ dâng y Kathina là truyền thống cao quý của Phật giáo Nam tông, được tổ chức sau 3 tháng an cư kiết hạ. Đây là dịp để hàng phật tử thể hiện lòng tri ân và hộ trì Tam bảo bằng cách dâng y và tứ sự cúng dường đến chư tăng sau mùa an cư.
Ngoài ra, đại lễ dâng y năm nay chùa còn đón rất nhiều phật tử từ nhiều nơi đến tham dự. Cụ thể như các phật tử là đồng bào Khmer cũng đến từ các tỉnh miền Tây Nam bộ và từ Campuchia, Thái Lan hay kiều bào ở nước ngoài. Mỗi người đến đây đều muốn trở lại nơi mình đã từng sống, sinh hoạt cũng như trở về với cội nguồn.
Sau khi hoàn tất phần thuyết pháp, hàng ngàn phật tử trang nghiêm tiến hành lễ nhiễu Phật, thiền hành 3 vòng quanh chánh điện trong khuôn viên ngôi chùa trước khi dâng cúng các lễ phẩm lên chư tăng.
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