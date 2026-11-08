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    Người Khmer từ Campuchia, Thái Lan về TP.HCM dự lễ dâng y Kathina

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Sáng 8.11, hàng ngàn phật tử về chùa Chantarangsay (TP.HCM) dự lễ dâng y Kathina, trong đó có người Khmer từ miền Tây, Campuchia và Thái Lan đến hành hương.

    Sáng nay 8.11 (nhằm ngày 30 tháng 9 âm lịch), hàng ngàn phật tử người Khmer, kinh từ nhiều nơi đã tề tựu về chùa Chantarangsay (phường Xuân Hòa, TP.HCM) tham dự lễ dâng y Kathina.

    Sau lễ bái Tam bảo, các phật tử bắt đầu tiến về đại sảnh của chùa cùng nghe hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Chantarangsay thuyết pháp, chia sẻ về ý nghĩa và thành tựu của việc dâng y Kathina.

    Hòa thượng Danh Lung cho biết, lễ dâng y Kathina là truyền thống cao quý của Phật giáo Nam tông, được tổ chức sau 3 tháng an cư kiết hạ. Đây là dịp để hàng phật tử thể hiện lòng tri ân và hộ trì Tam bảo bằng cách dâng y và tứ sự cúng dường đến chư tăng sau mùa an cư.

    Người Khmer từ Campuchia, Thái Lan về TP.HCM dự lễ dâng y Kathina tại chùa Chantarangsay - Ảnh 1.

    Ngay từ sáng sớm, nhiều người Khmer đã có mặt tại chùa Chantarangsay lễ Phật, chờ đón lễ dâng y Kathina

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Người Khmer từ Campuchia, Thái Lan về TP.HCM dự lễ dâng y Kathina tại chùa Chantarangsay - Ảnh 2.

    Mùa đại lễ dâng y năm nay, chùa Chantarangsay tiếp đón hàng ngàn phật tử. Có nhiều phật tử đồng bào Khmer từ các tỉnh miền Tây, Campuchia và Thái Lan cũng hành hương đến đây

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Người Khmer từ Campuchia, Thái Lan về TP.HCM dự lễ dâng y Kathina tại chùa Chantarangsay - Ảnh 3.

    8 giờ là lễ bái tam Bảo và thuyết pháp từ hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Chantarangsay

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Ngoài ra, đại lễ dâng y năm nay chùa còn đón rất nhiều phật tử từ nhiều nơi đến tham dự. Cụ thể như các phật tử là đồng bào Khmer cũng đến từ các tỉnh miền Tây Nam bộ và từ Campuchia, Thái Lan hay kiều bào ở nước ngoài. Mỗi người đến đây đều muốn trở lại nơi mình đã từng sống, sinh hoạt cũng như trở về với cội nguồn.

    Sau khi hoàn tất phần thuyết pháp, hàng ngàn phật tử trang nghiêm tiến hành lễ nhiễu Phật, thiền hành 3 vòng quanh chánh điện trong khuôn viên ngôi chùa trước khi dâng cúng các lễ phẩm lên chư tăng.

    Người Khmer từ Campuchia, Thái Lan về TP.HCM dự lễ dâng y Kathina tại chùa Chantarangsay - Ảnh 4.

    Phía bên ngoài sân chùa, các hoạt động đậm nét văn hóa của người Khmer như múa chằn

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Người Khmer từ Campuchia, Thái Lan về TP.HCM dự lễ dâng y Kathina tại chùa Chantarangsay - Ảnh 5.

    Đúng 9 giờ, đông đảo phật tử trang nghiêm tiến hành lễ nhiễu Phật 3 vòng dưới sân chùa và quanh chánh điện

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Người Khmer từ Campuchia, Thái Lan về TP.HCM dự lễ dâng y Kathina tại chùa Chantarangsay - Ảnh 6.

    Các vật phẩm như y, thức ăn, tượng Phật được phật tử đội trên đầu một cách tôn kính dâng lên các chư tăng

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Người Khmer từ Campuchia, Thái Lan về TP.HCM dự lễ dâng y Kathina tại chùa Chantarangsay - Ảnh 7.

    Việc dâng y không chỉ mang ý nghĩa hộ trì Tam bảo mà còn là hành động gieo duyên lành, tích phước, tăng trưởng công đức, giúp người tu và người cúng dường cùng vun bồi đạo hạnh

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Người Khmer từ Campuchia, Thái Lan về TP.HCM dự lễ dâng y Kathina tại chùa Chantarangsay - Ảnh 8.

    Lễ dâng y Kathina là biểu hiện của tinh thần đoàn kết, từ bi và hiếu hạnh trong đời sống của người phật tử, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Người Khmer từ Campuchia, Thái Lan về TP.HCM dự lễ dâng y Kathina tại chùa Chantarangsay - Ảnh 9.

    Phật tử tham gia lễ dâng y và nhiễu Phật 3 vòng tại chùa

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Người Khmer từ Campuchia, Thái Lan về TP.HCM dự lễ dâng y Kathina tại chùa Chantarangsay - Ảnh 10.

    Khi kết thúc 3 vòng nhiễu Phật, các phật tử tiến về chánh điện thực hiện nghi thức dâng y Kathina

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Người Khmer từ Campuchia, Thái Lan về TP.HCM dự lễ dâng y Kathina tại chùa Chantarangsay - Ảnh 11.

    Ở phía bên ngoài, các hoạt động múa chằn liên tục biểu diễn phục vụ phật tử tham gia đại lễ

    ẢNH: PHẠM HỮU

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