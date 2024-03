Người không thích uống sữa, làm sao để nạp đủ canxi?

Vì sữa là nguồn cung cấp canxi dồi dào cho cơ thể nên không uống sữa thì cũng không tận dụng được lượng canxi từ loại thức uống này. Để đảm bảo đủ canxi, chế độ ăn uống hằng ngày cần bổ sung canxi từ các món khác.

Canxi đóng góp vào nhiều quá trình sinh hóa của cơ thể nên nạp đủ canxi rất quan trọng với sức khỏe. Một trong những vai trò quan trọng nhất của canxi là tác động đến sức khỏe xương, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Nếu không uống hoặc ít uống sữa, chúng ta có thể bổ sung lượng canxi cần thiết cho cơ thể qua rau xanh PEXELS

Xương cần canxi để duy trì độ chắc khỏe và mật độ xương. Nhưng chưa dừng lại ở đó, canxi cũng cần thiết cho hoạt động của cho tim, cơ bắp, dây thần kinh, thậm chí cả kiểm soát huyết áp.

Nếu không nạp đủ canxi, cơ thể sẽ xuất hiện hàng loạt triệu chứng như da khô, tóc khô, móng tay dễ gãy, chóng mặt và hay bị chuột rút. Không những vậy, răng cũng bị sâu nhiều hơn khi thiếu canxi để nuôi dưỡng. Để chẩn đoán thiếu canxi, bác sĩ sẽ thực hiện xét nghiệm máu, chụp hình xương hay điện tâm đồ. Với tim, nồng độ canxi trong cơ thể quá thấp có thể khiến nhịp tim bất thường.

Cơ thể con người không có khả năng tổng hợp canxi. Do đó, chúng ta phải hấp thụ canxi từ các nguồn thực phẩm bên ngoài. Nếu không uống sữa thì cần nạp canxi từ các loại thực phẩm giàu canxi khác.

May mắn là có rất nhiều món giàu canxi, từ trái sung, hạt mè đến đậu phụ. Rau xanh cũng giàu canxi, dễ ăn và còn mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ khác.

Các loại rau lá xanh phổ biến là bắp cải, cải thìa, rau bina, cải xoăn và bông cải xanh. Những loại rau này không chỉ có canxi mà còn giàu chất xơ, chất chống ô xy hóa và nhiều loại vitamin, khoáng chất khác. Không chỉ những người không uống hoặc ít uống sữa mà bất kỳ ai muốn bổ sung canxi vào chế độ ăn hằng ngày vẫn rất tốt khi ăn thêm các món ngày.

Ngoài rau lá xanh, chúng ta còn có nhiều loại thực phẩm giàu canxi khác như đậu trắng, các món làm từ đậu nành, các loại hạt và trứng. Các món giàu canxi này có thể dùng trong bữa chính hay bữa phụ đều được. Không những vậy, vì ít calo nên chúng cũng có tác dụng hỗ trợ giảm cân rất tốt, theo Eat This, Not That!.