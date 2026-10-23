Người khuyết tật bán vé số ở TP.HCM có thêm phương tiện để mưu sinh

Sáng 23.10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM phối hợp Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM trao tặng 30 chiếc xe lắc tay cho người khuyết tật bán vé số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, giúp có thêm phương tiện đi lại để mưu sinh.

Mỗi người được nhận 1 chiếc xe lắc tay trị giá 6,2 triệu đồng, cùng phong bì tiền mặt và các nhu yếu phẩm. Đây là 30 trong tổng số 200 chiếc xe lắc mà công ty hỗ trợ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM trong năm 2026 để trao cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM và các tỉnh, thành.

30 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được trao xe lắc tay để thuận tiện mưu sinh ẢNH: THÁI HÒA

Phát biểu tại chương trình, ông Trương Vĩnh Tùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM, cho biết bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty luôn xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là trách nhiệm của tập thể cán bộ, người lao động.

"Người bán vé số, nhất là những người bị hạn chế khả năng đi lại, phải nỗ lực rất nhiều để kiếm sống mỗi ngày. Việc duy trì trao xe lắc tay trong nhiều năm nhằm giúp họ thuận tiện hơn khi di chuyển, có thêm điều kiện lao động và tự tạo thu nhập", ông Tùng nói.

Ông Trương Vĩnh Tùng trao quà cho người khuyết tật bán vé số ẢNH: THÁI HÒA

Giúp người khuyết tật tiếp tục mưu sinh

Trong số 30 người được nhận xe lắc lần này, chị Kim Trân (43 tuổi, ở phường Bình Hưng Hòa) có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Chồng chị bị tai nạn, liệt nửa người. Hằng ngày, chị đi bộ bán vé số từ sáng đến chiều để kiếm thu nhập trang trải cuộc sống. Sau nhiều giờ đi lại, đôi chân thường xuyên bị đau nhức, nhưng chị vẫn cố gắng mưu sinh.

Vì vậy, khi được nhận chiếc xe lắc tay, chị Trân không giấu được niềm vui. Phương tiện mới giúp chị thuận tiện hơn khi đi bán vé số, phần nào giảm bớt sự vất vả trong công việc hằng ngày.

"Bình thường tôi đi bộ bán vé số từ sáng đến chiều, có những hôm về nhà chân đau lắm. Nay được tặng chiếc xe này, tôi thấy mình may mắn vô cùng. Tôi biết ơn công ty vì món quà thiết thực này", chị Trân chia sẻ.

Bà Minh Hà vui mừng khi được nhận quà ẢNH: THÁI HÒA

Bà Trương Thị Ánh, Phó chủ tịch chuyên trách Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, cho biết từ năm 2011 đến nay, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM đã hỗ trợ hội tổng cộng 19,4 tỉ đồng. Nguồn kinh phí này góp phần trao 1.900 chiếc xe lắc cho người khuyết tật, xây dựng 55 căn nhà tình thương, hỗ trợ cứu chữa 68 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh và phẫu thuật mắt miễn phí cho 1.000 bệnh nhân.

"Những chiếc xe lắc không chỉ hỗ trợ người khuyết tật đi lại thuận tiện hơn mà còn giúp họ tiếp tục lao động, tự tạo thu nhập và phụ giúp gia đình", bà Ánh xúc động nói.

Ngoài chiếc xe lắc tay, mỗi người bán vé số còn nhận được tiền mặt và các nhu yếu phẩm ẢNH: THÁI HÒA

Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động an sinh xã hội, trong đó chú trọng những chương trình hỗ trợ thiết thực cho người khuyết tật bán vé số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.