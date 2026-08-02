Người lạ vào nhà bế bé gái 10 tuổi ở Đắk Lắk: Nạn nhân bị khủng hoảng tâm lý

Ngày 2.8, trao đổi với PV Thanh Niên, chị V.T.T.C, mẹ của cháu bé 10 tuổi bị người lạ vào nhà bế đi ở phường Ea Kao (Đắk Lắk), cho biết cháu đang bị khủng hoảng tâm lý, chưa thể ăn uống bình thường.

Chị C. thông tin, kể từ khi xảy ra vụ việc, cháu bé không thể ăn uống như bình thường, gia đình đang động viên và chăm sóc để bảo vệ sức khỏe. Đồng thời, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, truy tìm nghi phạm vào nhà ôm lấy cháu bé.

Công an truy tìm người lạ vào nhà bế bé gái 10 tuổi ở Đắk Lắk ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, ngày 1.8, Công an phường Ea Kao đã phát thông báo truy tìm đối tượng liên quan vụ người lạ lẻn vào nhà bế cháu gái 10 tuổi xảy ra trên địa bàn và công bố đặc điểm nhận dạng.

Theo thông báo, khoảng 14 giờ 50 ngày 30.7, một người đàn ông lạ mặt đi vào nhà dân tại tổ dân phố Cao Thắng, tiếp cận bé gái sinh năm 2016, hỏi: "Trong nhà có ai không?", rồi bế cháu đi một đoạn.

Khi cháu bé hô hoán, gọi gia đình, đối tượng bỏ chạy vào rẫy cà phê theo hướng xã Ea Ktur, xã Dray Bhăng hoặc buôn Tơng Ju (phường Ea Kao).

Theo Công an phường Ea Kao, đối tượng này là nam giới, khoảng 40 - 45 tuổi, dáng người gầy; mặc áo dài tay màu xanh nhạt, quần đùi; đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang, đi chân đất và đeo túi màu đen bên hông.

Đối tượng có hình xăm trên một cánh tay từ cổ tay đến khuỷu tay, mang theo một chai giống chai xịt côn trùng và một con dao. Qua thông tin ban đầu, người này được cho là sử dụng xe mô tô Honda Dream cũ.

Công an phường Ea Kao đề nghị người dân nếu phát hiện người có đặc điểm nêu trên hoặc có thông tin liên quan thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, truy tìm đối tượng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, quản lý chặt trẻ em; không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng; kịp thời tố giác tội phạm, không bao che hoặc chứa chấp đối tượng vi phạm. Mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định của pháp luật.