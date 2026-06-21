Từ dữ liệu camera, công an truy vết nghi phạm sát hại nữ sinh 12 tuổi

Ngày 21.6, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một nữ sinh 12 tuổi tử vong xảy ra trên địa bàn xã Pơng Drang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20.6, Công an xã Pơng Drang tiếp nhận tin báo của bà H. (41 tuổi, ở xã Pơng Drang) về việc con gái bà là M.K.H (12 tuổi) điều khiển xe máy điện đi học nhưng không thấy trở về nhà.

Công an tỉnh Đắk Lắk trích xuất dữ liệu camera, truy vết nghi phạm sát hại nữ sinh 12 tuổi ẢNH: T.X

Ngay sau đó, lực lượng công an đã huy động cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm, đồng thời trích xuất dữ liệu camera an ninh trên các tuyến đường liên quan.

Qua hình ảnh camera, cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ cùng ngày, cháu H. đi cùng một thanh niên trên xe máy điện.

Từ các thông tin thu thập được, lực lượng chức năng đã triệu tập P.B.N (20 tuổi, trú xã Pơng Drang) đến làm việc. Ban đầu, đối tượng quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng Công an xã Pơng Drang phát hiện thi thể cháu H. dưới một giếng nước nằm trong rẫy cà phê của một hộ dân.

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, P.B.N đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu, do cháu H. còn nợ tiền nhưng không trả nên N. đã hẹn gặp rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào vùng đầu nạn nhân.

Khi thấy cháu H. bất tỉnh, đối tượng đưa nạn nhân đến giếng nước trong rẫy cà phê rồi đẩy xuống nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Sau khi gây án, N. lấy xe máy điện của cháu H. mang cầm cố được 8 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.