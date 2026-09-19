Người lan tỏa câu chuyện văn hóa Việt Nam với thế giới

Và cũng tại miền cao nguyên đá Đồng Văn ấy một lần nữa nhờ có sự kết nối "đặc biệt" của Hùng qua âm nhạc tôi như thấy Tổ quốc trong tim, thêm một lần niềm tự hào về đất nước, con người VN lại trào dâng mạnh mẽ.

Hơi ấm được Hùng trao cho các em nhỏ qua những chiếc áo ấm mùa đông mà anh kết nối được từ công tác thiện nguyện

Vâng! Người tôi muốn kể tới trong bài viết này chính là chàng trai người dân tộc Mông Sùng Mạnh Hùng (sinh năm 1992), hiện anh đang là cán bộ Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn (Tuyên Quang). Người muốn kết nối cộng đồng, làng bản qua những điệu nhảy được biến tấu sáng tạo từ những công việc bình dị trong đời sống của đồng bào dân tộc trên quê hương anh như: đập lúa, cắp cỏ, xay ngô, xào mèn mén… đã được chính anh, người chưa từng học nhảy biến tấu thành những điệu nhảy, những vũ điệu truyền thống thành sản phẩm văn hóa. Người đã bền bỉ giữ cho không khí đêm của con phố nhỏ nơi Đồng Văn luôn náo nhiệt, trở thành thị trấn khiêu vũ mang dấu ấn VN nhưng lại có vóc dáng toàn cầu.

Tình cảm, sự yêu mến của bè bạn quốc tế dành cho chàng trai người Mông yêu văn hóa quê hương Ảnh: NVCC

Người sáng tạo văn hóa nghệ thuật truyền thống nơi cao nguyên đá

Sinh ra và lớn lên nơi cao nguyên đá Đồng Văn, tuổi thơ của cậu bé Hùng đầy rẫy những khó khăn thử thách. Mồ côi cha từ nhỏ nhưng mẹ cậu, một người phụ nữ Mông, với cái nhìn tiến bộ bà muốn hai con phải học cái chữ mới mong thoát nghèo. Đặc biệt, Hùng còn thấy mình thật may mắn khi tâm hồn cậu được tưới tắm, nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc qua chính những tiếng khèn của ông nội và giọng hát thật hay những ca khúc của dân tộc Mông qua chính tiếng hát du dương của bà nội.

Hùng không có khoảng cách với bè bạn quốc tế Ảnh: NVCC

Lớn lên, Hùng theo học trường cao đẳng, rồi liên thông lên đại học của Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Sau khi ra trường, Hùng về công tác tại Trung tâm Văn hóa H.Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (cũ), với nhiệm vụ là nhân viên thực hiện công tác tuyên truyền.

Vậy là, hằng ngày chàng trai người Mông với nụ cười dễ mến trong trang phục truyền thống của mình chở loa đến khắp các thôn bản để làm nhiệm vụ tuyên truyền về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ngoài công việc anh còn giao lưu với bà con bằng tiếng khèn, điệu nhảy, bởi sự gần gũi thân tình mà lâu dần bà con nơi miền cao nguyên đá ấy đã coi chàng trai "người đồng mình" như người thân ruột thịt.

Hình ảnh trong một bài đăng trên nền tảng số của Sùng Mạnh Hùng quảng bá nét văn hóa bản địa đi chợ phiên của đồng bào dân tộc Mông Ảnh: NVCC

Đi bản nhiều, chứng kiến đời sống của bà con nơi quê hương mình còn khó khăn, Hùng đã trăn trở và không thôi suy nghĩ: "Mình phải làm một cái gì đó giúp bà con mình thoát nghèo" để rồi chính nhờ tình yêu với âm nhạc, với những tiếng khèn môi, làn điệu dân ca của dân tộc mình luôn chảy trong huyết quản của chàng thanh niên trẻ tuổi. Và đặc biệt với kiến thức về chuyên ngành văn hóa nơi giảng đường đại học anh muốn biến suy nghĩ thành hành động. Hùng đã quyết định thực hiện ước mơ bằng chính việc tổ chức: "Đêm giao lưu văn hóa cộng đồng" mỗi tối tại phố cổ Đồng Văn với mục đích quảng bá du lịch, con người, văn hóa nơi đây tới du khách.

Sùng Mạnh Hùng( bên tay phải) là đại biểu tham dự ĐHĐB Đoàn TNCSHCM tỉnh Tuyên Quang Ảnh: NVCC

Buổi đầu mới thành lập đêm giao lưu chỉ thu hút được một số lượng nhỏ các bạn trẻ yêu ca hát, yêu sự sôi động. Hùng và đội văn nghệ của anh chủ động bật nhạc mời du khách trong nước, quốc tế cùng tham gia. Và để cho buổi giao lưu văn nghệ thêm phần thu hút Hùng đã học hỏi và trực tiếp biên đạo, sáng tạo những bài nhạc nhảy dân vũ lấy cảm hứng từ chính những hoạt động lao động sinh hoạt thường ngày của đồng bào như: đập lúa, tra hạt, xay ngô,… Đêm giao lưu diễn ra trong vòng 2 tiếng và được duy trì đều đặn gần 3 năm nay. Đặc biệt, vào dịp cuối tuần du khách trong nước và quốc tế đổ về Hà Giang đông hơn ngày thường, đêm giao lưu văn nghệ trở nên sôi động, "cháy" hết mình nhờ chính người cầm cương, thổi hồn vào những điệu nhảy, tiếng hát từ Hùng cùng những cộng sự của anh.

Năm 2026 Hùng vinh dự được tỉnh Tuyên Quang chọn là Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS HCM lần thứ XIII tại H Ảnh: NVCC

Nhờ có lời ca, tiếng hát, các điệu nhảy nhờ sự sáng tạo của chàng trai người Mông nhỏ bé mà dường như mọi khoảng cách hay rào cản ngôn ngữ với bè bạn quốc tế không còn tồn tại. Trong đêm nhạc ấy không ai phân biệt mình là người nước nào, dân tộc nào, chỉ cần biết "các bạn đang ở VN. Được sống và hòa mình với văn hóa của đồng bào các dân tộc VN đó là niềm hạnh phúc". Để rồi khi ra về những du khách trong và ngoài nước bên cạnh niềm vui còn là sự tiếc nuối và mong muốn sẽ trở lại thăm Đồng Văn, thăm cao nguyên đá, thăm một mảnh đất thấm đẫm sự mến yêu, sự thanh bình. Thăm một nền văn hóa tạo nên một VN đa sắc trên trường quốc tế.

Nụ cười hạnh phúc tỏa nắng của chàng trai người Mông với việc làm bình dị mà cao quý Ảnh: NVCC

Và để cho quê hương mình, để quảng bá về đất nước con người VN có thể tới gần hơn với bè bạn trong nước và quốc tế, Hùng đã đưa hình ảnh những đêm giao lưu văn hóa cộng đồng của mình lên không gian số, các nền tảng mạng xã hội. Bằng sự tự nhiên vốn có những video, clip ngắn ấy của Hùng đã nhanh chóng lan tỏa, chạm tới hàng triệu trái tim người xem. Kênh TikTok của anh với tên "Hùng - Hà Giang" sở hữu hơn 500.000 người theo dõi, trang Facebook cá nhân của anh thu hút hơn 400.000 người… Đồng Văn từ đó không còn là cái tên xa lạ với du khách trong và ngoài nước.

Sự kết nối không giới hạn của Hùng với bè bạn quốc tế Ảnh: NVCC

Chính nhờ tình yêu quê hương cùng mong muốn "phải làm một điều gì đó cho quê hương" chàng trai Sùng Mạnh Hùng đã lan tỏa tình yêu nhỏ bé ấy bằng hành động, lối sống đẹp nhờ sự lan tỏa giá trị truyền thống bằng bản sắc văn hóa của chính dân tộc anh với mong muốn kết nối những con người không cùng màu da, quốc tịch, không cùng ngôn ngữ xích lại gần nhau để trao ánh mắt, nụ cười, sự trân trọng, tình yêu thương dành cho nhau.

'Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau'

Với thành quả của ngày hôm nay và lời khẳng định: "Có được sự lan tỏa mạnh mẽ về văn hóa truyền thống, con người Hà Giang" tới bè bạn trong và ngoài nước biết đến quê hương mình không phải công sức của một mình Hùng mà là cả một tập thể cùng có tình yêu lớn với văn hóa dân tộc. Đồng thời, với mong muốn "truyền lửa" "tiếp sức" để văn hóa nghệ thuật truyền thống được bảo tồn, phát huy Hùng luôn tự mình đi tìm nhân tố cho câu lạc bộ để đào tạo và truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ người Mông, người Giáy, người Lô Lô, người Pu Kéo… vốn từ những con người nhút nhát trở thành những diễn viên, những ca sĩ không chuyên nhưng lại có những lời ca, tiếng hát về quê hương đất nước mình với một sự tự tin đến kinh ngạc. Và tôi thật ấn tượng với lời tâm sự của Hùng: "Bảo tồn văn hóa không chỉ là gìn giữ quá khứ mà còn là cách lan tỏa hình ảnh quê hương, phát triển du lịch và truyền cảm hứng để thế hệ trẻ thêm yêu, tự hào và luôn gìn giữ bản sắc dân tộc." Hùng đã làm được bằng chính sự nhiệt huyết của mình.

Nụ cười tỏa nắng của Hùng và du khách Ảnh: NVCC

Đặc biệt, để trau dồi thêm kỹ năng thanh nhạc, xướng âm và mong muốn ngày mai sẽ là một phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua, khoảng thời gian này Hùng còn tự mình bắt xe xuống thủ đô mỗi tuần một lần vượt hơn 1.000 km cả đi lẫn về để học tập với các thầy giáo dạy nhạc dày dặn kinh nghiệm.

Và với trái tim yêu đồng bào, quê hương, yêu bà con nơi những thôn bản xa xôi, Hùng lên mạng kết nối, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những phận đời khó khăn nơi quê hương anh. Đặc biệt, nhờ mạng xã hội anh còn hỗ trợ bà con quảng bá nông sản địa phương như: mật ong, dược liệu, sản phẩm dệt từ thổ cẩm… đến gần hơn với du khách, giúp bà con vươn lên từng bước thoát nghèo từ chính sản vật của quê hương.

Sự kết nối không biên giới bằng âm nhạc của Hùng với bè bạn quốc tế Ảnh: NVCC

Chính nhờ sự lan tỏa, kết nối cùng hành trình không giới hạn của Hùng, bạn bè quốc tế đã có dịp bày tỏ sự yêu mến, trân trọng, ngưỡng mộ đối với những di sản văn hóa "rất VN" qua những khúc ca lời hát, qua sự hòa mình ca vang bài hát: "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" và đặc biệt khi du khách quốc tế hô vang: " Việt Nam - Hồ Chí Minh" thì dường như không còn khoảng cách nào nữa. Và chính nhờ tình yêu quê hương đất nước, yêu văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi chôn rau cắt rốn Sùng Mạnh Hùng đã viết câu chuyện của mình bằng những việc làm bình dị mà cao đẹp.