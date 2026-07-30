Người lớn tuổi thường dậy sớm: Đi ngủ giờ nào mới đủ giấc?

Các chuyên gia về giấc ngủ cho biết người lớn tuổi vẫn cần ngủ đủ để giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính và suy giảm nhận thức.

Người tuổi 60 cần ngủ bao nhiêu tiếng mỗi đêm?

Các chuyên gia cho biết sau tuổi 60, nhịp sinh học thường dịch chuyển sớm hơn khoảng 1 giờ, khiến nhiều người buồn ngủ sớm vào buổi tối và thức dậy sớm hơn vào buổi sáng.

Người lớn tuổi nên tránh ngủ trưa quá lâu hoặc quá muộn Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Tiến sĩ Heidi Ewen, bác sĩ chuyên về lão khoa, Đại học Binghamton (Mỹ), cho rằng thức dậy sớm, ngủ ít hơn vào ban đêm và ngủ trưa là nhịp điệu tự nhiên ở người lớn tuổi. Người trên 60 tuổi thường ngủ ít hơn nhu cầu dù hầu hết vẫn cần từ 7 - 8 giờ ngủ mỗi đêm. Nhiều người chỉ ngủ được khoảng 6,5 - 7 giờ, dễ buồn ngủ từ khoảng 19 giờ tối nhưng lại thức giấc vào khoảng 3 giờ sáng, theo Parade.

Tiến sĩ Natalie Dautovich, bác sĩ chuyên về nghiên cứu giấc ngủ tại Đại học Virginia Commonwealth (Mỹ) khuyên người từ 60 tuổi trở lên nên ngủ 7 - 8 giờ mỗi đêm, phù hợp với khuyến nghị của Hiệp hội Giấc ngủ Quốc gia của Mỹ. Khuyến nghị này được xây dựng từ 133 phân tích tổng hợp, xem xét 3.222 nghiên cứu khoa học.

Bác sĩ Natalie cho biết đây là thời lượng ngủ đảm bảo sức khỏe thể chất, tinh thần và nhận thức tốt nhất. Trong khi ngủ, cơ thể và não bộ thực hiện phần lớn quá trình sửa chữa nên ngủ đủ giúp hỗ trợ tâm trạng, miễn dịch, trí nhớ và sức khỏe tim mạch.

Vậy người tuổi 60 cần đi ngủ lúc mấy giờ?

Nghiên cứu cho thấy đồng hồ sinh học của người lớn tuổi thường báo hiệu nên ngủ vào khoảng 19 - 20 giờ và thức dậy khoảng 3 - 4 giờ sáng. Thay vì chống lại nhịp điệu tự nhiên, người cao tuổi nên đi ngủ khi buồn ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày để đồng bộ với đồng hồ sinh học.

Nghiên cứu cho thấy người lớn tuổi duy trì lịch trình ổn định sẽ ngủ nhanh hơn, ngủ hiệu quả hơn và có chất lượng giấc ngủ tốt hơn.

Ngoài ra, người lớn tuổi nên tránh ngủ trưa quá lâu hoặc quá muộn. Các chuyên gia khuyến nghị nên chợp mắt trước 15 giờ và chỉ ngủ khoảng 20 - 30 phút để cơ thể tỉnh táo hơn mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm. Ngược lại, ngủ trưa sau 15 giờ hoặc kéo dài quá 30 phút có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường, suy giảm nhận thức và gây khó ngủ vào buổi tối.

