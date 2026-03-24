Người mẫu trẻ Nhật Bản thoát tội giết chồng đại gia U.80

Hình ảnh người mẫu Saki Sudo và chồng - doanh nhân Kosuke Nozaki ẢNH: TAKASHI YOSHIDA/CHỤP MÀN HÌNH ASAHI

Ngày 23.3, Tòa án cấp cao Osaka (Nhật Bản) đã giữ nguyên phán quyết mà Tòa án quận Wakayama đưa ra hồi tháng 12.2024, tuyên bố Saki Sudo (30 tuổi) vô tội trong vụ án giết chồng mình - ông Kosuke Nozaki vào năm 2018. Trong phiên tòa phúc thẩm, nữ người mẫu này bị cáo buộc giết người chồng giàu có và vi phạm Luật Kiểm soát chất kích thích bằng cách ép chồng dùng thuốc. Tuy nhiên, Tòa án cấp cao Osaka đã bác bỏ cáo trạng của bên công tố, tuyên Sudo trắng án trong vụ án gây xôn xao dư luận suốt nhiều năm qua.

Vì sao nữ người mẫu bị cáo buộc giết chồng đại gia?

Vụ việc bắt đầu từ tháng 5.2018, khi ông Kosuke Nozaki (khi ấy 77 tuổi) được phát hiện đã tử vong vì ngộ độc methamphetamine cấp tính trong phòng ngủ tại nhà riêng ở Tanabe, tỉnh Wakayama (Nhật Bản). Thời điểm đó, vị đại gia này mới kết hôn với Saki Sudo (người mẫu kém ông 55 tuổi) được 3 tháng.

Đến năm 2021, cô gái trẻ bị truy tố tội giết người, các công tố viên cáo buộc Sudo đã xúi giục người chồng U.80 uống một liều thuốc gây chết người. Phía công tố lập luận nữ người mẫu này đã mua một chất nghi là methamphetamine từ một người bán và tìm kiếm trên mạng thông tin về các từ khóa như "methamphetamine", "quá liều", "người đàn ông lớn tuổi", "tội ác hoàn hảo". Họ yêu cầu mức án tù chung thân đối với Sudo. Tuy nhiên, người đẹp này kịch liệt phủ nhận cáo buộc. Cô tuyên bố: "Tôi không giết Nozaki, và tôi cũng không ép anh ta sử dụng ma túy".

Tháng 12.2024, Tòa án quận Wakayama lần đầu tuyên bố Suki Sudo vô tội. Tòa án cấp quận kết luận rằng các bằng chứng gián tiếp, bao gồm hành động của Sudo trong ngày xảy ra vụ việc và lịch sử tìm kiếm trên internet của cô không đủ để suy ra rằng người vợ này đã giết chồng mình. Tòa cho biết không thể khẳng định chắc chắn chất mà Sudo mua từ người bán là chất kích thích bất hợp pháp, cũng như không thể loại trừ khả năng Nozaki đã vô tình tự dùng một liều gây chết người. Sau khi Sudo được tuyên trắng án, phía công tố đã kháng cáo.

Theo Mainichi, trong phiên điều trần tại Tòa án cấp cao Osaka vào tháng 12.2025, họ lập luận rằng Sudo có động cơ giết người rõ ràng. Phía này cho rằng cô gái trẻ kết hôn với doanh nhân hơn mình tới 55 tuổi vì gia sản của ông ta và không lâu sau khi cưới, vị đại gia 77 tuổi đã đề cập đến ý định ly hôn khiến cô hành động. Các công tố viên phản đối phán quyết ban đầu, cho rằng việc đánh giá bằng chứng gián tiếp rời rạc và không hợp lý. Họ lập luận ông Nozaki không có tiền sử sử dụng chất kích thích và khẳng định rằng việc xem xét toàn diện các bằng chứng gián tiếp đã chỉ rõ sự liên quan của Sudo trong vụ án. Tuy nhiên, bên bào chữa cho nữ người mẫu 9X này phản bác rằng các công tố viên một lần nữa không thể bác bỏ khả năng Nozaki đã tự mình sở hữu và sử dụng loại thuốc đó.

Kosuke Nozaki là "ông trùm" kinh doanh có tiếng ở Wakayama (Nhật Bản) đồng thời được mệnh danh là "Don Juan của Kishu" vì từng khoe khoang việc đã ngủ với hàng ngàn phụ nữ. Sau nhiều mối quan hệ sặc mùi tình tiền, Kosuke Nozaki quyết định cưới người đẹp Saki Sudo vào tháng 2.2018 bất chấp sức khỏe đã suy yếu và chênh lệch tuổi tác quá lớn.