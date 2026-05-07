Người máy đầu tiên thọ giới ở Hàn Quốc

Khánh An
07/05/2026 09:41 GMT+7

Các nhà sư tại Hàn Quốc vừa làm lễ thọ giới cho một người máy và đặt pháp danh là Gabi, rô bốt hình người đầu tiên được thọ giới tại nước này.

Người máy tại lễ thọ giới hôm 6.5

Các nhà sư thuộc tông phái Jogye (Tào Khê Tông), nhánh Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc, vừa làm lễ thọ giới cho một người máy tại chùa Jogye ở trung tâm Seoul hôm 6.5.

Dưới mái vòm được trang trí bằng những chiếc lồng đèn giấy giăng khắp chùa Jogye, người máy này trở thành rô bốt đầu tiên thọ giới tại Hàn Quốc, theo Yonhap.

Mang đôi giày đen giản dị và mặc bộ lễ phục truyền thống, người máy cao khoảng 1,3 m đứng trước các nhà sư và ni cô để tuyên thệ quy y Phật giáo, trong buổi lễ được tổ chức trước thềm Phật đản.

Người máy chắp tay cúi chào các nhà sư chủ trì buổi lễ, trong khi được một nhà sư cẩn thận đeo lên một tràng hạt 108 hạt và dán một miếng dán thay cho nghi lễ truyền thống vốn yêu cầu dùng hương chạm nhẹ lên cánh tay.

"Con có nguyện hiến mình cho đức Phật thiêng liêng không?", một nhà sư hỏi.

"Vâng, con sẽ hiến mình", người máy đáp rõ.

"Con có nguyện hiến mình cho giáo lý thiêng liêng không?", nhà sư hỏi.

"Vâng, con sẽ hiến mình", người máy trả lời.

Sau đó, nhà sư nêu ra năm giới luật nhưng đã được điều chỉnh cho phù hợp với người máy.

Những giới luật đó gồm tôn trọng sự sống và không làm tổn hại đến nó, không làm hư hại những người máy và đồ vật khác, tuân theo con người và không cãi lại họ, không hành xử hoặc nói năng theo cách dối trá và tiết kiệm năng lượng, không sạc quá mức.

Người máy Gabi cùng các nhà sư và ni cô tại lễ thọ giới

Sau đó, người máy được ban pháp danh Gabi. Thượng tọa Seong Won, người phụ trách các vấn đề văn hóa tại tông phái Jogye, cho biết cái tên này có nghĩa là lòng từ bi.

Trong thông điệp chúc mừng, Thượng tọa Seong Won cho biết ông hy vọng nghi thức này sẽ trở thành dịp để xã hội cùng chung sống với người máy.

"Khi người máy lần đầu xuất hiện cách đây 3 năm, chúng tôi đã nghĩ sẽ rất hay nếu một người máy tham gia Yeondeunghoe, và đây là bước khởi đầu", ông nói, nhắc đến lễ hội diễu hành lồng đèn được tổ chức hằng năm để mừng Phật đản mà Gabi sắp tham dự.

"Ở giai đoạn hiện tại, điều này có thể trông hơi kỳ lạ... nhưng chúng tôi hy vọng năm giới luật đó sẽ được xem là những nguyên tắc cơ bản không chỉ dành cho Phật tử mà còn cho xã hội cùng tồn tại với người máy", ông nói, cho biết tông phái Phật giáo này đã tham khảo các nền tảng trí tuệ nhân tạo Gemini và ChatGPT để xây dựng năm giới luật trên.

Một công ty khởi nghiệp dự định đưa vào không gian một rô bốt hình cầu lấy cảm hứng từ nhân vật Haro trong loạt phim hoạt hình Nhật Bản kinh điển Mobile Suit Gundam, làm bạn đồng hành với các phi hành gia.

