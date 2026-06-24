Người mẹ biến đĩa cơm thành tranh, dân mạng nói 'không nỡ ăn vì quá đẹp'

Chị Bùi Thị Thảo (42 tuổi, ở Hà Nội) cho biết chị cảm thấy rất thư giãn khi tạo hình những đĩa cơm. Việc "vẽ tranh" bằng cơm thoải mái và ít áp lực hơn so với vẽ trên giấy vì luôn có con gái cổ vũ. Cô bé thường xuyên dành những lời khen cho các tác phẩm được tạo hình từ thức ăn của mẹ.

Với chị Thảo, việc "vẽ tranh" bằng cơm khó nhất là tìm mẫu và ý tưởng để thực hiện. Từ bé đến lớn, chị ít đọc truyện tranh nên chị không giỏi vẽ các con vật, hoạt động. Nhờ những bức tranh trên mạng, chị có thể nhìn mẫu làm theo, thay đổi một số chi tiết theo thức ăn có sẵn ở nhà.

Chị Thảo chia sẻ, dù rất yêu thích việc tạo hình món ăn nhưng bản thân không phải người có chuyên môn nên mỗi đĩa cơm đều cần được chuẩn bị kỹ từ trước. Chị thường lên ý tưởng, xây dựng bố cục và chuẩn bị sẵn các nguyên liệu cần thiết cho từng "bức tranh" để tránh bị động.

"Nếu còn khoảng 20 phút nữa con đi học về mà tôi vẫn đang lo nghĩ chiếc lá nên làm từ dưa chuột hay rau cải, bông hoa nên tỉa từ cà rốt hay nguyên liệu nào khác rồi mới bắt đầu chuẩn bị thì chắc không thể kịp giờ. Vì vậy, tôi thường lên ý tưởng trước và bắt tay vào làm ngay để tiết kiệm thời gian", chị Thảo chia sẻ.

Váy của cô bé và mũ của mấy cây nấm chị Thảo cắt từ táo đỏ. Với chị, "bức tranh" từ cơm này khó nhất là đôi lông mi làm từ rong biển của cô bé, chị phải mất khá nhiều thời gian mới hoàn thành ẢNH: NVCC

Ốc sên mang cái vỏ trên lưng làm từ nấm hương khô, các hạt mưa làm từ hạt bí xanh. Chị chọn những miếng táo có màu khác nhau để bức tranh cơm của mình sống động hơn ẢNH: NVCC

Mèo được chị Thảo làm từ lá rong biển, cắt phần đầu, thân, đuôi và ghép lại sẽ dễ hơn là cắt cả con. Cơm dưới chân mèo là cơm chiên ẢNH: NVCC

Bộ ảnh về những địa cơm đẹp mắt nhận hơn 1.300 lượt chia sẻ từ dân mạng. Ai nấy đều cho rằng chủ nhân khéo tay, không nỡ ăn những bữa cơm đẹp như tranh vẽ này ẢNH: NVCC

Cây trúc được chị Thảo làm từ măng tây, tay chân của gấu trúc là cơm bọc rong biển. Mấy bông hoa đỏ là con gái chị cắt táo đỏ bằng khuôn ẢNH: NVCC

Nhiều người tích cực nhìn vào những "bức tranh" của chị Thảo để tập làm, tạo cảm hứng ăn uống cho con cái ẢNH: NVCC