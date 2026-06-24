Người mẹ biến đĩa cơm thành tranh, dân mạng nói 'không nỡ ăn vì quá đẹp'

Chị Bùi Thị Thảo (42 tuổi, ở Hà Nội) cho biết chị cảm thấy rất thư giãn khi tạo hình những đĩa cơm. Việc "vẽ tranh" bằng cơm thoải mái và ít áp lực hơn so với vẽ trên giấy vì luôn có con gái cổ vũ. Cô bé thường xuyên dành những lời khen cho các tác phẩm được tạo hình từ thức ăn của mẹ.
Với chị Thảo, việc "vẽ tranh" bằng cơm khó nhất là tìm mẫu và ý tưởng để thực hiện. Từ bé đến lớn, chị ít đọc truyện tranh nên chị không giỏi vẽ các con vật, hoạt động. Nhờ những bức tranh trên mạng, chị có thể nhìn mẫu làm theo, thay đổi một số chi tiết theo thức ăn có sẵn ở nhà.
Chị Thảo chia sẻ, dù rất yêu thích việc tạo hình món ăn nhưng bản thân không phải người có chuyên môn nên mỗi đĩa cơm đều cần được chuẩn bị kỹ từ trước. Chị thường lên ý tưởng, xây dựng bố cục và chuẩn bị sẵn các nguyên liệu cần thiết cho từng "bức tranh" để tránh bị động.
"Nếu còn khoảng 20 phút nữa con đi học về mà tôi vẫn đang lo nghĩ chiếc lá nên làm từ dưa chuột hay rau cải, bông hoa nên tỉa từ cà rốt hay nguyên liệu nào khác rồi mới bắt đầu chuẩn bị thì chắc không thể kịp giờ. Vì vậy, tôi thường lên ý tưởng trước và bắt tay vào làm ngay để tiết kiệm thời gian", chị Thảo chia sẻ.
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