Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

Người mẹ biến đĩa cơm thành tranh, dân mạng nói 'không nỡ ăn vì quá đẹp'

Dương Lan
Dương Lan
Từ cơm, rong biển, táo, cà rốt và những nguyên liệu quen thuộc, chị Bùi Thảo tạo nên các 'bức tranh' ngộ nghĩnh dành cho con gái. Bộ ảnh nhận hơn 1.300 lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Chị Bùi Thị Thảo (42 tuổi, ở Hà Nội) cho biết chị cảm thấy rất thư giãn khi tạo hình những đĩa cơm. Việc "vẽ tranh" bằng cơm thoải mái và ít áp lực hơn so với vẽ trên giấy vì luôn có con gái cổ vũ. Cô bé thường xuyên dành những lời khen cho các tác phẩm được tạo hình từ thức ăn của mẹ. 

Với chị Thảo, việc "vẽ tranh" bằng cơm khó nhất là tìm mẫu và ý tưởng để thực hiện. Từ bé đến lớn, chị ít đọc truyện tranh nên chị không giỏi vẽ các con vật, hoạt động. Nhờ những bức tranh trên mạng, chị có thể nhìn mẫu làm theo, thay đổi một số chi tiết theo thức ăn có sẵn ở nhà.

Chị Thảo chia sẻ, dù rất yêu thích việc tạo hình món ăn nhưng bản thân không phải người có chuyên môn nên mỗi đĩa cơm đều cần được chuẩn bị kỹ từ trước. Chị thường lên ý tưởng, xây dựng bố cục và chuẩn bị sẵn các nguyên liệu cần thiết cho từng "bức tranh" để tránh bị động.

"Nếu còn khoảng 20 phút nữa con đi học về mà tôi vẫn đang lo nghĩ chiếc lá nên làm từ dưa chuột hay rau cải, bông hoa nên tỉa từ cà rốt hay nguyên liệu nào khác rồi mới bắt đầu chuẩn bị thì chắc không thể kịp giờ. Vì vậy, tôi thường lên ý tưởng trước và bắt tay vào làm ngay để tiết kiệm thời gian", chị Thảo chia sẻ.

Người mẹ 'vẽ tranh' bằng cơm gây sốt, dân mạng nói không nỡ ăn vì đẹp mê - Ảnh 1.

Váy của cô bé và mũ của mấy cây nấm chị Thảo cắt từ táo đỏ. Với chị, "bức tranh" từ cơm này khó nhất là đôi lông mi làm từ rong biển của cô bé, chị phải mất khá nhiều thời gian mới hoàn thành

ẢNH: NVCC

Người mẹ 'vẽ tranh' bằng cơm gây sốt, dân mạng nói không nỡ ăn vì đẹp mê - Ảnh 2.

Ốc sên mang cái vỏ trên lưng làm từ nấm hương khô, các hạt mưa làm từ hạt bí xanh. Chị chọn những miếng táo có màu khác nhau để bức tranh cơm của mình sống động hơn

ẢNH: NVCC

Người mẹ 'vẽ tranh' bằng cơm gây sốt, dân mạng nói không nỡ ăn vì đẹp mê - Ảnh 3.

Mèo được chị Thảo làm từ lá rong biển, cắt phần đầu, thân, đuôi và ghép lại sẽ dễ hơn là cắt cả con. Cơm dưới chân mèo là cơm chiên

ẢNH: NVCC

Người mẹ 'vẽ tranh' bằng cơm gây sốt, dân mạng nói không nỡ ăn vì đẹp mê - Ảnh 4.

Bộ ảnh về những địa cơm đẹp mắt nhận hơn 1.300 lượt chia sẻ từ dân mạng. Ai nấy đều cho rằng chủ nhân khéo tay, không nỡ ăn những bữa cơm đẹp như tranh vẽ này

ẢNH: NVCC

Người mẹ 'vẽ tranh' bằng cơm gây sốt, dân mạng nói không nỡ ăn vì đẹp mê - Ảnh 5.

Cây trúc được chị Thảo làm từ măng tây, tay chân của gấu trúc là cơm bọc rong biển. Mấy bông hoa đỏ là con gái chị cắt táo đỏ bằng khuôn

ẢNH: NVCC

Người mẹ 'vẽ tranh' bằng cơm gây sốt, dân mạng nói không nỡ ăn vì đẹp mê - Ảnh 6.

Nhiều người tích cực nhìn vào những "bức tranh" của chị Thảo để tập làm, tạo cảm hứng ăn uống cho con cái

ẢNH: NVCC

Người mẹ 'vẽ tranh' bằng cơm gây sốt, dân mạng nói không nỡ ăn vì đẹp mê - Ảnh 7.

Chị Thảo cân đối thời gian để quán xuyến công việc và chăm sóc cho gia đình

ẢNH: NVCC

 

Tin liên quan

Ngoài bún bò, người từng sống ở Huế còn nhớ da diết món gân kiệu

Ngoài bún bò, người từng sống ở Huế còn nhớ da diết món gân kiệu

Gân kiệu là món ăn bình dân xuất hiện ở nhiều góc phố Huế. Với không ít người từng học tập, sinh sống ở cố đô, đây là hương vị ký ức mà mỗi lần trở lại đều muốn tìm ăn đầu tiên.

Quán ăn miền Bắc 3 lần được Michelin đề xuất, giữ trọn vị quê ở TP.HCM

Bún mắm miền Tây ở TP.HCM gần 30 năm: Bà chủ mở 3 quán nhờ bí quyết gia truyền

Khám phá thêm chủ đề

Vẽ tranh vẽ tranh bằng cơm mâm cơm đẹp mắt Nấu cơm mẹ đảm khéo tay đĩa cơm

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận