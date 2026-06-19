Quán ăn miền Bắc 3 lần được Michelin đề xuất, giữ trọn vị quê ở TP.HCM

Gần đây, Béo Ơi quán nổi tiếng với các món ăn miền Bắc như bún riêu cua, chả ốc, xôi xéo, lươn om chuối đậu, nem chua rán… lần thứ 3 liên tiếp được Michelin Guide gọi tên ở hạng mục Michelin Selected (nhà hàng do Michelin Guide đề xuất). Ít ai biết đằng sau sự thành công đưa hương vị ẩm thực miền Bắc đến gần hơn với thực khách TP.HCM là sự nỗ lực tâm huyết gần một thập kỷ của chủ quán là bà Nguyễn Thanh Hiền (45 tuổi, quê ở Hà Nội).



3 lần liên tiếp được Michelin gọi tên

Ở danh mục Michelin Selected, Béo Ơi quán được nhắc đến với dòng nhận xét: "Nằm khuất khỏi con phố chính, quán ăn đơn giản này do chính chủ kiêm đầu bếp điều hành, được khách quen gọi trìu mến là Béo Ơi, họ thường xuyên đến đây vào giờ ăn trưa. Thực đơn có những phần ăn theo kiểu nhà làm ở Hà Nội trong đó có món bún riêu cua - một món súp cua cà chua đậm đà với đậu phụ chiên giòn. Hãy gọi thêm vài món ăn kèm để có một bữa ăn trọn vẹn hoặc đi cùng bạn bè và chọn một bữa lẩu với món súp ngon này làm nền".

Món xôi xéo và bún riêu cua ở Béo Ơi quán ẢNH: NVCC

Béo Ơi quán nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM. Không chỉ để lại ấn tượng qua những món ăn đậm chất miền Bắc, quán có không gian giản dị nhưng được chăm chút với bộ bát đũa kiểu miền Bắc truyền thống để thực khách có cảm giác có bữa cơm gia đình.

Bà Hiền cho biết bản thân không giấu được sự xúc động khi nghe tên Béo Ơi được xướng tên ngay tại Hà Nội khi quán lần thứ 3 liên tiếp được Michelin Guide đề xuất. Với bà, đây không chỉ là niềm vui của một người làm nghề mà còn là cảm giác đặc biệt khi được trở về nơi mình sinh ra và lớn lên.

Bà Hiền đặt tâm huyết vào từng món ăn ẢNH: DƯƠNG LAN

"Năm nay lễ trao giải được tổ chức ở Hà Nội, tôi được trở về nhà. Tôi sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở đây rồi mang ẩm thực Hà Nội vào TP.HCM như mang theo một phần ký ức và tâm hồn của mình. Vì vậy, khoảnh khắc Béo Ơi được gọi tên ngay trên quê hương khiến tôi thực sự xúc động và hạnh phúc", bà Hiền bày tỏ.

Bà Hiền tốt nghiệp ngành Hóa học, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Cách đây 9 năm, bà quyết định vào TP.HCM lập nghiệp. Ở vùng đất mới trù phú, sầm uất, bà lựa chọn kinh doanh thời trang trước khi gây dựng và phát triển Béo Ơi quán như hiện tại. Ít ai biết, tên của quán được đặt theo cách gọi thân thương mà mọi người dành cho bà: "Béo ơi!".

Món ốc bươu nhồi thịt và bún chả ở Béo Ơi quán ẢNH: NVCC

Bà Hiền chia sẻ, các nguyên liệu như chả cốm, nem Phùng, ốc… vẫn được mang từ ngoài Bắc vào. Các món lẩu riêu cua đồng, xôi xéo, nem tai trộn thính, ốc bươu nhồi thịt… là những món được nhiều thực khách lựa chọn.

Xôi xéo có màu vàng óng bắt mắt, dẻo thơm với những hạt nếp căng bóng được ngâm cùng nghệ rồi đồ hai lần để đạt độ chín mềm hoàn hảo. Món ăn được phủ lớp đậu xanh tơi mịn, ăn kèm hành phi vàng ruộm, chả cốm, thịt kho…

Nem tai trộn thính được chế biến từ tai heo làm sạch, luộc chín rồi thái mỏng, trộn cùng thính gạo rang thơm. Khi thưởng thức, món ăn được điểm thêm lá chanh thái chỉ, ăn kèm các loại rau như lá đinh lăng, lá sung, lá mơ... và chấm cùng nước mắm chua ngọt.

Ốc bươu tươi sau khi lấy phần thịt được băm nhỏ và trộn với giò sống, thịt heo xay, mộc nhĩ, các loại gia vị. Hỗn hợp được trộn đều sau đó nhồi lại vỏ ốc đan xen với sả trước khi mang đi hấp chín.

Giữ nguyên hương vị miền Bắc

"Tôi vẫn giữ nguyên hương vị, nguyên liệu và cách chế biến từ Hà Nội để mọi người có thể cảm nhận tinh hoa ẩm thực miền Bắc ở TP.HCM. Những món ăn thuần Bắc ở đây có thể làm vơi đi nỗi nhớ của người xa quê cũng như thực khách mọi miền có thể khám phá hương vị đặc trưng ẩm thực miền Bắc", bà Hiền bày tỏ.

Không chỉ thực khách ở TP.HCM, người nước ngoài cũng đến Béo Ơi quán thưởng thức bún riêu cua ẢNH: NVCC

Gần đây, việc mở quầy hàng trong trung tâm thương mại và siêu thị, Béo Ơi quán có cơ hội đưa những món ăn miền Bắc đến gần hơn với thực khách TP.HCM. Mọi người có thể dễ dàng thưởng thức các món bún chả nướng, thịt chưng mắm tép, chân giò giả cầy… trong không gian mua sắm quen thuộc.

Chủ quán cho biết mong muốn mang đến thêm lựa chọn cho các gia đình, đặc biệt là những người bận rộn không có nhiều thời gian chuẩn bị bữa ăn mỗi ngày. Việc đưa các món ăn miền Bắc vào siêu thị giúp mọi người dễ dàng mua và thưởng thức những món ngon mà không phải đau đầu nghĩ xem hôm nay ăn gì. "Tôi hy vọng các món ăn của quán sẽ góp phần mang đến những bữa cơm "nhanh gọn, ngọn như quán, tiện như ở nhà" với bất kỳ người nội trợ nào", bà Hiền chia sẻ.

Khách vui vẻ khi thưởng thức các món miền Bắc ẢNH: NVCC

Chị Đinh Hiền (27 tuổi, quê ở Hà Nội) vào TP.HCM làm việc 1 năm theo hình thức luân chuyển công tác biết đến Béo Ơi quán qua mạng xã hội. "Tôi từng rủ một vài đồng nghiệp đến quán ăn bún riêu vào buổi trưa và ngồi ăn uống lai rai với các món nem thính, nem chua rán, lẩu riêu và các món Bắc khác vào buổi tối. Ở TP.HCM, không dễ để tôi có thể kiếm được một quán bún riêu nấu theo phong cách ở Hà Nội và khi tìm đến Béo Ơi quán tôi có cảm giác ăn ngon, gần gũi như đang ở Hà Nội", chị Hiền bày tỏ.