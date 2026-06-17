Quán xứ Nẫu ở TP.HCM giữ vị quê, món yaourt chấm muối gây tò mò

Cách đây khoảng một năm rưỡi, anh Phan Đức Thịnh (37 tuổi) quê ở Bình Định cũ (nay là Gia Lai) quyết định mang những món đặc sản quê hương vào TP.HCM. Quán mang tên Mì Nấm - Món ngon Bình Định, chuyên phục vụ các món ăn đậm chất miền biển quê nhà cho những thực khách muốn tìm lại hương vị thân quen.

Anh Thịnh mang những món đặc sản quê hương vào TP.HCM ẢNH: THÁI HÒA

Độc lạ món yaourt chấm muối

Nằm nép mình trên đường Tân Canh, phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM), quán Mì Nấm không quá phô trương. Tiệm được sơn màu vàng ấm, xen lẫn nhiều mảng xanh mát mắt, tạo cảm giác gần gũi và nhẹ nhàng giữa phố xá đông đúc.

Quán được mở từ đầu năm 2025, nhưng ý định mang những món ăn quê nhà lên TP.HCM đã được anh chủ ấp ủ từ rất lâu. Mãi đến năm 2024, anh mới có cơ hội thực hiện kế hoạch này.

Tên quán được đặt theo tên 2 con của anh Thịnh. Quán chuyên bán các món đặc sản xứ Nẫu với mong muốn giữ trọn hương vị quê hương. Những món ăn được nhiều thực khách yêu thích khi ghé quán có thể kể đến như chả ram tôm đất cuốn bánh tráng, chả cá cuốn rau răm, bún cá ngừ, bạch tuộc nhúng giấm hay lẩu riêu cua sứa... Theo anh Thịnh, đây đều là những món ăn mang đậm phong vị Bình Định mà anh tâm đắc nhất.

Quán mở cửa từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày ẢNH: THÁI HÒA

Chả ram tôm đất cuốn bánh tráng và chả cá cuốn rau răm là hai món được nhiều thực khách gọi mỗi khi ghé quán ẢNH: THÁI HÒA

"Tôi là người không biết nấu ăn, tuy nhiên tôi rất may mắn vì có những người đồng hành cùng mình. Mỗi khi ra món mới, bên cạnh việc tự nếm để điều chỉnh hương vị thì mẹ tôi cũng sẽ là người thưởng thức và góp ý thêm. Một số món tại quán hiện nay cũng được làm theo công thức của mẹ, giữ nguyên kiểu chế biến truyền thống, ít gia vị công nghiệp và ưu tiên hương vị tự nhiên", anh Thịnh chia sẻ.

Hiện nay, các món ăn tại quán được chế biến theo 2 hướng. Một là những món đặc sản giữ nguyên phong vị Bình Định, hai là các món được biến tấu theo khẩu vị của người Bình Định.

Chẳng hạn như món bạch tuộc nhúng giấm, dù nhiều nơi cũng bán, nhưng phần nước giấm tại quán được làm thanh nhẹ hơn và ăn kèm loại nước chấm đặc trưng của miền biển Bình Định.

Yaourt chấm muối là món tráng miệng lạ miệng, ít nơi bán tại TP.HCM ẢNH: THÁI HÒA

Đặc biệt, quán còn có món yaourt chấm muối mà anh Thịnh rất tâm đắc. Theo anh, đây vừa là món ăn tuổi thơ của mình, vừa khá lạ với thực khách tại TP.HCM vì ít nơi bán.

“Muối này được rang lên nên giảm bớt độ mặn, có mùi thơm thoang thoảng nhẹ. Khi ăn cùng yaourt sẽ hòa quyện hương vị với nhau nên nhiều khách ăn xong còn mua thêm mang về”, anh Thịnh chia sẻ.

Mang cả quê hương lên thành phố

Những món ăn tại quán của anh Thịnh đều được chọn lựa nguyên liệu kỹ lưỡng và mang trực tiếp từ quê vào để giữ được hương vị quê nhà một cách trọn vẹn nhất. Theo lời chủ quán, từ những thứ nhỏ nhất như trà đá cũng được sử dụng loại trà dung nổi tiếng của Bình Định. Ngay cả bánh tráng ăn kèm chả ram cũng phải là loại bánh tráng mềm, dẻo, không bị dính vào nhau khi nhúng nước mới đúng kiểu quê anh.

“Nước mắm là loại tôi đau đầu nhất vì phải đi rất nhiều nơi để chọn ra loại phù hợp. Bên cạnh đó, có những món là nhà tự làm như mắm ớt rim là công thức mẹ tôi chỉ lại, còn yaourt thì do vợ tôi tự làm mang ra quán nên hương vị không thể lẫn vào đâu được”, anh Thịnh chia sẻ.

Theo anh Thịnh, “linh hồn” của những món ăn Bình Định chính là chén nước mắm. Chỉ cần một chén mắm ngon cũng có thể “cân” được cả bữa ăn, vì vậy phần nước chấm luôn là thứ anh dành nhiều thời gian tìm kiếm và điều chỉnh để đúng với hương vị quê hương nhất.

Lẩu riêu cua sứa với nước dùng thanh ngọt, ăn kèm sứa giòn sần sật, chinh phục khẩu vị của nhiều thực khách ẢNH: THÁI HÒA

Bên cạnh đó, việc giữ nguyên liệu luôn tươi ngon cũng là điều anh đặc biệt quan tâm, bởi phần lớn món ăn tại quán đều là hải sản nên độ tươi sẽ quyết định rất nhiều đến hương vị món ăn.

Không chỉ mang món ăn hay nguyên liệu từ quê lên thành phố, anh Thịnh còn đưa cả ký ức quê nhà vào trong không gian quán. Những chiếc phên bánh tráng, lưới cá hay các vật dụng quen thuộc của ngư dân đều được anh mang từ Bình Định vào TP.HCM để trang trí.

Theo anh, phần lớn những món đồ này không quá đắt tiền nhưng tốn khá nhiều công sức để tìm kiếm và vận chuyển. Anh xem đó như một cách để giữ lại hình ảnh quê hương trong quán ăn của mình.

Anh Duy Quang (43 tuổi) là một trong những khách quen của quán. Mỗi buổi trưa nghỉ làm, anh thường ghé quán ăn vì tiện đường và hợp khẩu vị. “Quê tôi ở Nghệ An nên tôi thấy đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị của mình. Tôi thường ăn bún cá của quán vì hương vị khá giống với đồ ăn quê tôi”, anh Quang chia sẻ.

Quán được trang trí bằng những vật dụng làm từ cói, nứa do anh Thịnh sưu tầm và mang từ quê vào TP.HCM ẢNH: THÁI HÒA

Theo anh Thịnh, các món ăn tại quán gần như vẫn giữ nguyên cách chế biến và khẩu vị gốc của người Bình Định, chỉ điều chỉnh nhẹ độ cay để phù hợp hơn với thực khách tại TP.HCM.

Anh cho biết nhiều người có thể cảm thấy món ăn hơi đậm vị hoặc mặn hơn bình thường, nhưng đó cũng chính là nét đặc trưng của ẩm thực Bình Định mà anh muốn giữ lại. “Tôi mở quán Bình Định thì muốn mọi người tới đây sẽ có cảm giác như đang ăn đồ ăn Bình Định thật sự”, anh chia sẻ.