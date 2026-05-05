Người mẹ Cà Mau chết lặng nhận thi thể con gái, cháu ngoại

Gia Bách
05/05/2026 10:56 GMT+7

Từ Tây Ninh, thi thể người con gái và cháu ngoại 2 tháng tuổi được đưa về quê Cà Mau trong nỗi đau tột cùng của người thân.

Chiều tối 4.5, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, rất đông người dân tập trung đến nhà bà Ninh Thị Mười Sáu (56 tuổi, ở ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để chia buồn khi gia đình vừa đưa thi thể con gái và cháu ngoại về lo hậu sự.

Trong căn nhà nhỏ, không khí tang thương bao trùm. Bà Sáu gần như kiệt quệ khi nhắc đến con gái là chị Đ.T.T (32 tuổi) - người rời quê lên Lâm Đồng làm công nhân từ năm 17 tuổi để phụ giúp gia đình. Hai năm trước, chị T. kết hôn với Nguyễn Tấn Phước, sinh sống tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.

Bà Ninh Thị Mười Sáu chết lặng khi nhận thi thể con gái và cháu ngoại

"Ngày nào tôi cũng gọi hỏi thăm sức khỏe con và cháu ngoại mới 2 tháng tuổi. Hôm qua gọi không bắt máy, cứ nghĩ con bận việc… không ngờ tối lại nhận hung tin", bà Sáu nghẹn lời.

Cú điện thoại định mệnh đã biến một gia đình nghèo thành tâm điểm của nỗi đau. Ngay sau khi hay tin con gái và cháu ngoại bị sát hại, bà Sáu cùng chồng là ông Đoàn Văn Long chết lặng.

Gia đình lập tức thuê xe lên Tây Ninh, đưa thi thể 2 nạn nhân về quê. Khoảng 11 giờ ngày 4.5, xe chở linh cữu về đến nhà. Hàng xóm, người thân lần lượt đến thắp hương, động viên vợ chồng bà Sáu cố gắng vượt qua nỗi đau để lo hậu sự.

Theo ông Trần Ngọc Minh, Bí thư Chi bộ ấp Chống Mỹ, hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn. Ông Long làm nghề chạy xe ôm, bà Sáu thu mua ve chai, còn người anh của chị T. bị khuyết tật, phải đi bán vé số mưu sinh.

Người mẹ Cà Mau chết lặng nhận thi thể con gái, cháu ngoại- Ảnh 2.

Bà Huỳnh Thị Mỹ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Năm Căn (thứ 3 từ trái sang) đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân

Chiều 4.5, bà Huỳnh Thị Mỹ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Năm Căn, đã đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau và mất mát quá lớn của gia đình bà Sáu. Đồng thời, đoàn hỗ trợ một phần kinh phí nhằm giúp vợ chồng bà Sáu lo hậu sự cho con gái và cháu ngoại.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 12 giờ ngày 3.5, người dân tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh nghe tiếng la hét thất thanh từ nhà Nguyễn Tấn Phước.

Khi chạy đến, họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Phước cầm dao tấn công người thân. Trong cơn cuồng sát, Phước đã chém nhiều nhát khiến vợ và con nhỏ mới 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ.

Cha mẹ Phước vào can ngăn cũng bị tấn công dẫn đến trọng thương. Sau đó, Phước bị cơ quan chức năng khống chế và bắt giữ; 2 nạn nhân tử vong được đưa về quê nhà Cà Mau lo hậu sự.

Chồng dùng dao sát hại vợ và con 2 tháng tuổi ở Tây Ninh

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ nghi phạm trong cơn điên loạn đã ra tay sát hại vợ và con mới 2 tháng tuổi.

