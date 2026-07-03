Người mẹ Venezuela cảm ơn bộ đội Việt Nam giúp tìm con gái trong đống đổ nát

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, phát huy truyền thống tương thân, tương ái "thương người như thể thương thân" của dân tộc, với tinh thần "Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế"; đáp ứng lời kêu gọi của Tổng thống lâm thời Venezuela, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã quyết định cử 82 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cùng trang thiết bị, vật chất, chó nghiệp vụ sang hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Đoàn Việt Nam tìm nạn nhân trong đống đổ nát ẢNH: HOÀNG VŨ

Theo đại tướng Phan Văn Giang, dù thời gian triển khai nhiệm vụ gấp, khoảng cách cơ động xa, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và làm việc khó khăn, các rung chấn còn tiếp diễn, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với lực lượng làm nhiệm vụ, nhưng với bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao và kinh nghiệm những lần cứu trợ thảm họa động đất ở nước ngoài trước đây, các chiến sĩ đã chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng phút vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh.



Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước sở tại, kịp thời triển khai phương án, lực lượng, phương tiện để tìm kiếm, cứu nạn, đưa được hàng chục nạn nhân ra khỏi nơi sập đổ, bàn giao cho chính quyền Venezuela, đồng thời tích cực hỗ trợ y tế tại thực địa, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả đó đã thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế cao cả, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ" trên trường quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng, các chiến sĩ hãy nêu cao hơn nữa truyền thống "quyết chiến, quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, nỗ lực cao hơn, mưu trí sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, cứu giúp được nhiều người bị nạn, đáp ứng với sự mong đợi của Nhà nước và nhân dân Venezuela, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cảm ơn bộ đội Việt Nam

Trong ngày 2.7, theo giờ địa phương, tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela, đoàn Việt Nam đã chia lực lượng thành các hướng theo đề nghị của người dân địa phương và các đội tìm kiếm khác, đưa ra được 7 thi thể nạn nhân; phối hợp tìm và bàn giao cho nước bạn 12 điểm nghi ngờ có nạn nhân mắc kẹt.

Người mẹ Venezuela cảm ơn bộ đội Việt Nam ẢNH: HOÀNG VŨ

Tại khu vực Playa Grande, một người phụ nữ Venezuela có con gái mắc kẹt trong đống đổ nát nhiều ngày nay nghẹn ngào nói lời cảm ơn lực lượng cứu hộ Việt Nam khi đã tìm thấy và đưa thi thể con của bà ra ngoài. Chiến sĩ Việt Nam đã dành một cái ôm động viên bà, chia sẻ nỗi mất mát.

Như vậy, cho đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã đưa được tổng cộng 30 thi thể nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát. Trong ngày, đội quân y của đoàn tiếp tục tiến hành khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ gặp gỡ đội cứu hộ, cứu nạn của Cuba ẢNH: HOÀNG VŨ

Cùng ngày, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ tổng tham mưu QĐND Việt Nam), dẫn đầu đoàn Việt Nam gặp gỡ với các đội cứu hộ cứu nạn của Cuba và Thổ Nhĩ Kỳ.

Phía Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống với phía Cuba và Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là trong tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đặc biệt, phía Cuba bày tỏ tự hào về mối quan hệ đoàn kết anh em với Việt Nam.