Người Mỹ, Ý ăn cá ngừ trở lại, xuất khẩu tăng mạnh

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, tháng 8.2023, xuất khẩu cá ngừ đạt hơn 87 triệu USD, cao nhất kể từ đầu năm. Đây cũng là tháng có kim ngạch giảm thấp nhất so với năm 2022, chỉ với 5%. Lũy kế 8 tháng năm 2023, xuất khẩu cá ngừ đạt 545 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu cá ngừ sang nhiều thị trường đang dần hồi phục CHÍ NHÂN

Theo VASEP, điểm nổi bật trong tháng 8 là sự tăng trưởng của thị trường Mỹ sau một thời gian sụt giảm liên tục. Thị trường này trong tháng 8 tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ đến từ mặt hàng cá ngừ đóng hộp tăng 24%. Tuy nhiên, do 7 tháng trước giảm mạnh nên lũy kế 8 tháng xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ mới đạt gần 208 triệu USD, vẫn giảm gần 45% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý trong tháng 8, xuất khẩu cá ngừ sang Ý tăng tới 45 lần so với cùng kỳ. Trong khu vực châu Âu, ngoài Ý thì các thị trường Đức và Hà Lan cũng tăng, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng của toàn EU tăng 37% trong tháng 8.

Một số thị trường trong khu vực ASEAN như Thái Lan và Philippines cũng đang có sự tăng trưởng tốt trong tháng 8.

Bên cạnh tín hiệu lạc quan trên thì dấu hiệu giảm tốc hoặc tiếp tục khó khăn cũng xảy ra với một số thị trường. Cụ thể, Israel sau một thời gian tăng trưởng tốt, trong tháng 8 giảm 57% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ sự tăng trưởng tốt trước đó nên tính lũy kế 8 tháng đầu năm 2023 xuất khẩu cá ngừ sang Israel vẫn tăng 50%. Ngoài ra, xuất khẩu sang Nhật Bản, Canada và Mexico đồng loạt giảm sâu trong tháng 8, lần lượt là 53%, 49% và 14%.

Các doanh nghiệp cho rằng, xuất khẩu sang các thị trường đang dần phục hồi. Giá cá ngừ nguyên liệu trên thế giới giảm đang thúc đẩy nhu cầu của các nhà nhập khẩu trong giai đoạn cuối năm. Do đó, dự kiến nhiều khả năng xuất khẩu cá ngừ trong những tháng tới sẽ trở về mức tương đương so với cùng kỳ năm 2022.