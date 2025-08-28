Người ném bánh sandwich vào đặc vụ Mỹ thoát truy tố

Các nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ và cảnh sát tại Washington D.C ẢNH: AP

Hãng Reuters ngày 28.8 đưa tin một bồi thẩm đoàn liên bang tại Mỹ quyết định không truy tố người đàn ông bị bắt vì ném một chiếc bánh sandwich vào một đặc vụ thực thi pháp luật liên bang trong chiến dịch trấn áp tội phạm của Tổng thống Donald Trump.

Các công tố viên Mỹ đã tìm cách buộc tội hành hung nghiêm trọng đối với Sean Dunn (37 tuổi), cựu nhân viên Bộ Tư pháp. Ông bị sa thải sau khi bị ghi hình ném chiếc bánh sandwich vào một đặc vụ thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) hôm 10.8 tại một khu phố ở Washington D.C.

Quyết định này đánh dấu lần thứ 2 trong những ngày gần đây một bồi thẩm đoàn liên bang tại Washington đã chặn các công tố viên liên bang trong nỗ lực truy tố trọng tội.

Ông Dunn bị buộc tội theo đơn khiếu nại hình sự với các cáo buộc hành hung, chống đối và cản trở lực lượng chấp pháp. Theo đơn khiếu nại, ông bị cho là đã gọi các nhân viên CBP là "phát xít" và hét lớn "tôi không muốn các người ở thành phố của tôi", trước khi ném chiếc bánh sandwich.

Theo giới phân tích, việc một bồi thẩm đoàn bác bỏ đề nghị như vậy là hết sức bất thường, bởi công tố viên nắm toàn quyền trong việc trình bày chứng cứ và chỉ phải vượt qua ngưỡng pháp lý thấp hơn nhiều trong các vụ án hình sự.

Việc không thể truy tố trong vụ việc trên cho thấy những thách thức mà các công tố viên tại Washington đang đối diện, khi họ nhận chỉ thị phải áp dụng các cáo buộc liên bang nghiêm khắc nhất đối với những người bị bắt trong các chiến dịch truy quét của lực lượng chấp pháp.

Theo một nguồn tin, các công tố viên nhiều khả năng sẽ tiếp tục tìm cách truy tố ông Dunn trước một bồi thẩm đoàn khác. Luật pháp Mỹ thông thường cho Bộ Tư pháp thời hạn 30 ngày để đưa ra cáo trạng sau khi một người bị bắt.

Các công tố viên Mỹ cũng đã 3 lần tìm cách truy tố trọng tội đối với một phụ nữ, nhưng không thành công, liên quan cáo buộc đánh vào tay một đặc vụ FBI trong lúc đối đầu bên ngoài một nhà tù ở Washington vào tháng trước. Sau đó, cáo buộc này đã được hạ xuống tội nhẹ.