Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Người ném bánh sandwich vào đặc vụ Mỹ thoát truy tố

Khánh An
Khánh An
28/08/2025 07:44 GMT+7

Một bồi thẩm đoàn quyết định không truy tố trọng tội đối với cựu nhân viên Bộ Tư pháp Mỹ bị bắt vì ném bánh sandwich vào một nhân viên chấp pháp.

Người ném bánh sandwich vào đặc vụ Mỹ thoát truy tố - Ảnh 1.

Các nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ và cảnh sát tại Washington D.C

ẢNH: AP

Hãng Reuters ngày 28.8 đưa tin một bồi thẩm đoàn liên bang tại Mỹ quyết định không truy tố người đàn ông bị bắt vì ném một chiếc bánh sandwich vào một đặc vụ thực thi pháp luật liên bang trong chiến dịch trấn áp tội phạm của Tổng thống Donald Trump.

Các công tố viên Mỹ đã tìm cách buộc tội hành hung nghiêm trọng đối với Sean Dunn (37 tuổi), cựu nhân viên Bộ Tư pháp. Ông bị sa thải sau khi bị ghi hình ném chiếc bánh sandwich vào một đặc vụ thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) hôm 10.8 tại một khu phố ở Washington D.C.

Quyết định này đánh dấu lần thứ 2 trong những ngày gần đây một bồi thẩm đoàn liên bang tại Washington đã chặn các công tố viên liên bang trong nỗ lực truy tố trọng tội.

Ông Dunn bị buộc tội theo đơn khiếu nại hình sự với các cáo buộc hành hung, chống đối và cản trở lực lượng chấp pháp. Theo đơn khiếu nại, ông bị cho là đã gọi các nhân viên CBP là "phát xít" và hét lớn "tôi không muốn các người ở thành phố của tôi", trước khi ném chiếc bánh sandwich.

Theo giới phân tích, việc một bồi thẩm đoàn bác bỏ đề nghị như vậy là hết sức bất thường, bởi công tố viên nắm toàn quyền trong việc trình bày chứng cứ và chỉ phải vượt qua ngưỡng pháp lý thấp hơn nhiều trong các vụ án hình sự.

Việc không thể truy tố trong vụ việc trên cho thấy những thách thức mà các công tố viên tại Washington đang đối diện, khi họ nhận chỉ thị phải áp dụng các cáo buộc liên bang nghiêm khắc nhất đối với những người bị bắt trong các chiến dịch truy quét của lực lượng chấp pháp.

Theo một nguồn tin, các công tố viên nhiều khả năng sẽ tiếp tục tìm cách truy tố ông Dunn trước một bồi thẩm đoàn khác. Luật pháp Mỹ thông thường cho Bộ Tư pháp thời hạn 30 ngày để đưa ra cáo trạng sau khi một người bị bắt.

Các công tố viên Mỹ cũng đã 3 lần tìm cách truy tố trọng tội đối với một phụ nữ, nhưng không thành công, liên quan cáo buộc đánh vào tay một đặc vụ FBI trong lúc đối đầu bên ngoài một nhà tù ở Washington vào tháng trước. Sau đó, cáo buộc này đã được hạ xuống tội nhẹ.

Tin liên quan

Sau Washington D.C, Vệ binh Quốc gia đến thành phố lớn thứ ba của Mỹ?

Sau Washington D.C, Vệ binh Quốc gia đến thành phố lớn thứ ba của Mỹ?

Truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump những tuần qua đã lên kế hoạch triển khai Vệ binh Quốc gia đến thành phố Chicago (bang Illinois) theo chiến dịch mở rộng kiểm soát tội phạm và dân nhập cư trái phép.

Khám phá thêm chủ đề

ĐẶC VỤ mỸ truy tố ném bánh sandwich Bộ tư pháp CBP FBI Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận